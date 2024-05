La particular excusa de Neuer por su grave error contra el Real Madrid: "No esperaba que..."

Manuel Neuer fue uno de los grandes protagonistas en la serie entre el Real Madrid y el Bayern Múnich por las semifinales de la Champions League. El histórico arquero campeón del mundo en Brasil 2014 tuvo un extraordinario rendimiento este miércoles en el Santiago Bernabéu con grandes atajadas, pero tuvo un error en el minuto 87 que derivó en el gol de los dueños de casa y la posterior remontada de los de Carlo Ancelotti.

El arquero del Bayern intentó capturar un centro desde la izquierda de Vinicius. Para su mala fortuna, la pelota se le escapó y quedó abollando dentro de su propia área. Joselu fue el encargado de aprovechar el error del alemán y marcó el 1-1 transitorio para los Merengues. Apenas 4 minutos más tarde, el delantero español volvería a anotar para poner el 2-1 final.

El momento justo en el que Joselu aprovecha el rebote de Neuer. (Foto: Getty Images)

Tras la eliminación, Neuer rompió el silencio en zona mixta y confesó la razón de porqué se equivocó: "Muy amargo para mí. Tengo que ser sincero y decir que me esperaba el balón de otra manera, más hacia mi pecho. Desgraciadamente se fue un poco más arriba, pero no esperaba que hubiera una pequeña cueva en el césped y que la pelota acabara ahí. Por eso me resultó difícil atraparla. Luego, Joselu llegó más rápido y era difícil de defender".

El arquero del Bayern no es el primero que se queja del césped del Real Madrid. En la serie de los cuartos de final, Josep Guardiola también dio su opinión sobre el pasto del Santiago Bernabéu: "El estadio ha quedado impresionante, pero ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar de hacer un buen campo como siempre el Madrid lo había tenido".

Con respecto al error que tuvo Neuer, el que salió en su defensa fue su propio entrenador, Thomas Tuchel. "De 10.000 veces, Manu (Neuer) para el balón 10.000. Esta fue la 10.001. Está prácticamente descartado que Manu cometa un error. Y lo comete precisamente hoy después de un partido de clase mundial. Eso es muy amargo" confesó el técnico alemán que se irá al final de la temporada.