La frase de Martino con la que le cerró las puertas del Inter Miami a Di María ¿y otras figuras?: "No tenemos forma de..."

Ni bien corrió el rumor de que Inter Miami podía sumar a su elenco de estrellas al argentino Ángel Di María, la noticia recorrió todo el mundo generando mucha expectativa. Rápidamente el entrenador Gerardo Martino fue consultado sobre el rumor y él mismo fue el responsable ponerle paños fríos y descartarlo.

Este jueves, el DT argentino se refirió nuevamente a la posibilidad, y al momento de descartarlo otra vez, contó los motivos económicos que impiden la contratación, relacionados con la masa salarial que impone la MLS a la hora de conformar los planteles, para que no se generen desigualdades entre las franquicias.

Mirá el video

"Me hago eco de todo lo que se comenta y lo que se dice. Repito una vez más: no hace falta que hable de las cualidades que tiene Ángel (Di María), ¿no? Sinceramente, más allá de que faltan casi dos meses para que vuelva a abrir el libro de pases, hoy me cuesta encontrar de qué forma Inter Miami podría contratarlo. No se me ocurre, así que no... No tengo mucho más que eso para decir", expresó primero el Tata Martino sobre la hipotética llegada del Fideo.

Luego, fue más allá y contó por qué no podría el Inter Miami sumarlo, descartando así la llegada de otra estrella que no sea Di María. "Se tienen que dar situaciones muy, muy especiales. Nosotros ya tenemos un plantel que estamos dentro del presupuesto que pide la MLS, pero bueno, no tenemos forma de traer a ninguna otra figura. Ni a Ángel, ni a ninguna otra figura. Hasta que no cambien las reglas, me parece que por el momento va a ser difícil", cerró.

La MLS impone un límite de 100 millones de dólares de gastos entre los sueldos y los ingresos por el plantel, con la posibilidad de incluir tres jugadores que excedan el límite. Ellos son Lionel Messi, Leonardo Campana y Jordi Alba. El resto de las figuras, como Luis Suárez y Sergio Busquet ya engrosan el presupuesto, un tanto apretado. Por ende, todo parece indicar que de no haber una renovación, tampoco estarían abiertas las puertas para otros rumores como Sergio Romero, Luka Modric o el mismísimo Neymar.