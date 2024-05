Entre lesiones e irregularidad, se retira del tenis un campeón de Grand Slam

El 13 de septiembre de 2020, nadie podría haber imaginado que este sería el presente de Dominic Thiem. El tenista austríaco, que había llegado a ser el 3º del mundo a comienzos de esa temporada, levantaba a los 27 años y 10 días su primer torneo de Grand Slam, el US Open. Todos en el Arthur Ashe creían que era el comienzo, tal vez no de una leyenda, pero sí de un jugador de época, de un multicampeón y, ¿por qué no?, del próximo número 1 del mundo. Pero su corona en Flushing Meadows sería la última de su carrera, contra todo pronóstico. Hoy, casi cuatro temporadas más tarde y atosigado por una lesión en su muñeca derecha, Thiem anunció su retiro del tenis profesional. Un increíble registro ante el Big 3, su lugar de privilegio en la historia y una proyección que no pudo ser son lo más resonante de una gran carrera.

En Mallorca, a comienzos de 2021, Dominic Thiem se lesionó la muñeca derecha y, pese a que se sometió a una cirugía, jamás pudo recuperar su nivel, ni su salud. Desde entonces vagó por puestos fuera del Top 100 del ranking ATP y acumuló eliminaciones en primera ronda. Cansado, dolorido y seguramente muy frustrado, el nacido en Austria decidió ponerle fin a su carrera con solo 30 años, pero luego de tres temporadas que no estuvieron cerca de ser las que esperaba. En redes sociales, compartió esta mañana un video en el que comenzaba diciendo: “Hola a todos. Tengo un importante, algo triste, pero bonito mensaje que compartir con ustedes. La temporada 2024 será la última de mi carrera. Hay motivos detrás de esta decisión. En primer lugar, mi muñeca no se ha recuperado de manera adecuada”.

Schwartzman le ganó un partidazo en los cuartos de final de Roland Garros 2020. (Foto: archivo)

Pero Thiem también alegó que, además de a su maltrecha muñeca, la decisión también se debía a “sensaciones internas”. Aseguró que el retiro era algo que había considerado desde hacía tiempo y que estaba convencido de que era la mejor decisión. Se mostró optimista y esperanzado con su futuro próximo, con ganas de disfrutar el 2024 y dijo que había vivido, en el tenis, cosas que “ni siquiera había soñado”. Algunos especulan con que Thiem brinde su última función en el ATP 500 de Viena, donde es local, del 21 al 27 de octubre. Parece posible, dado que además es un lugar en donde ha vivido momentos especiales: fue campeón en 2019 y llegó allí a su única final desde su lesión, en 2023, aunque fue derrotado por el argentino Sebastián Báez. En el video que subió a su cuenta de Instagram, muchos colegas le enviaron sus saludos, como John Isner, Thanasi Kokkinakis, Federico Coria y Diego Schwartzman, que también anunció su retiro y por eso con humor le propuso lo siguiente: “Show de dobles en Viena. Última vez, socio”.

Dominic Thiem llegó a 29 finales en su carrera. (Foto: ATP Tour)

Thiem: logros de unos pocos

La carrera de Dominic Thiem quedará marcada por lo que podría haber sido, aunque lo que fue también es digno de destacar. Es que el austríaco irrumpió en la élite del circuito ATP en el año 2016, venciendo a Rafael Nadal en polvo de ladrillo (en las semifinales del ATP 250 de Buenos Aires), llegando a las semifinales de Roland Garros y metiéndose por primera vez en el Top 10. A los 22 años, su apellido comenzaba a sonar fuerte y sus rivales querían cada vez menos enfrentarse con él; sobre todo en arcilla. Thiem ganó sobre esa superficie 10 de sus 17 torneos, además de haber llegado a dos semifinales y dos finales en el grande parisino.

Tras cuatro años de paulatino ascenso, llegó su máximo hito. Roger Federer y Rafael Nadal habían anunciado su ausencia en el US Open 2020. Por eso, luego de que Novak Djokovic fuera descalificado (por lastimar involuntariamente a una ballgirl) en el partido ante Pablo Carreño Busta, el mundo del tenis supo que habría un nuevo ganador de Grand Slam. Alexander Zverev y Dominic Thiem fueron los que alcanzaron la final. El alemán ganó los primeros dos parciales y parecía que escribiría su nombre en la historia. Pero Thiem resurgió y encabezó una remontada memorable, para llevarse el partido por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6. Fue el primer título grande para él, que ya había sido campeón del Masters 1000 de Indian Wells en 2019 y finalista del Australian Open (2020), de Roland Garros (2018 y 2019) y del ATP Finals (2019 y 2020). Lo que nadie sabía era que sería el último; y no solo Grand Slam, sino título.

Mirá el video

A los pocos meses, comenzó con los problemas de muñeca que hoy lo llevaron a dejar el tenis profesional. Con solo 27 años, su carrera se vio totalmente condicionada. Pero nadie podrá negar lo que Dominic Thiem hizo, en no tantos años, en el mundo del tenis. Con su título en New York, se convirtió en el quinto jugador fuera del Big 3 en ser campeón de Grand Slam en, hasta ese momento, ¡los últimos quince años! Solo Juan Martín del Potro, Andy Murray, Stanislas Wawrinka y Marin Cilic lo habían conseguido. Además, el austríaco se retira con un récord favorable ante Roger Federer en los duelos entre sí (5-2) y con cifras parejas ante Rafael Nadal y Novak Djokovic. Contra el de Manacor está 6-10 y frente al actual número 1 del mundo, 5-7; aunque de los últimos siete duelos ganó cinco. Se retira un jugador que marcó la última década como pocos. Obligado por su muñeca y para tristeza de los que extrañarán su excelso revés a una mano, el tenis despide a Dominic Thiem.