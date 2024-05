Récord para el fútbol argentino: el DT que renunciará tras 15 años en el mismo equipo

Se trata de un verdadero impacto en el fútbol del Ascenso. Porque el vínculo entre él y Brown de Adrogué parecía eterno. Porque vive a 74 pasos de la cancha del club y porque dejó allí una huella indeleble. Pero, para tristeza de algunos y sorpresa de otros, Pablo Vicó anunció que el próximo viernes, ante Estudiantes de Río Cuarto, dirigirá a Brown por última vez en su carrera. Su equipo, que viene de ser goleado por Colón 4-0, está último en la Zona B de la Primera Nacional y el técnico de 68 años decidió dar un paso al costado. Dueño de un récord en el fútbol argentino, deja el cargo que ocupó por primera vez en marzo de 2009.

Vicó trabajaba en las inferiores de Brown de Adrogué cuando el entonces presidente del club, Juan Vairo, lo invitó a dejar la pensión en la que vivía para mudarse a la habitación que acaban de construir al lado de la cancha. “Mucho más cómodo, acepté enseguida”, fue su reacción. Y su nueva casa estaba, en serio, al lado de la cancha. “Desde el sitio de mi habitación hasta el centro de la cancha, 74 pasos”, confesó alguna vez en un programa de televisión. Los tenía contados. Ese era su amor por Brown. El 21 de marzo de 2009 dirigió su primer partido como entrenador de la Primera del club, cumpliendo la función de interino tras la salida de Juan Carlos Kopriva. Desde ese momento, jamás se fue.

Vicó dirigirá ante Estudiantes de Río Cuartó su último partido. (Foto: Brown Online)

Al frente del equipo de Adrogué estuvo 569 partidos, de los cuales 204 fueron victorias, 185 fueron empates y 180, derrotas. Entre sus hitos se recuerdan dos ascensos a la Primera Nacional: en 2013, luego de vencer a Almagro por penales en el Torneo Reducido, y en 2015, tras el triunfo sobre Deportivo Morón por 2-1. Además, fue responsable de las dos victorias más memorables de Brown en su historia. Ambas fueron ante Independiente, una por Copa Argentina y la otra en la Primera Nacional. Después de quince años, Vicó puso fin a una extensísima relación: “Cuando las cosas no van de la mejor manera, uno tiene que dar un paso al costado”, declaró, mientras su equipo transita un mal momento futbolístico.

Esperanzado con una posible recuperación, el técnico que supo vestir las camisetas de Temperley y Tristán Suárez, se sinceró: “Fueron 15 años, mucho desgaste, este año las cosas no salieron de la mejor manera, así que con mi cuerpo técnico decidimos dar un paso al costado y que el club tenga la libertad de poder elegir un nuevo entrenador. Nuestra salida renovará los aires en el club y ojalá el que venga pueda lograr lo que no pudimos en 13 fechas. Todavía hay margen”. Brown solo ha cosechado 8 puntos en los primeros 13 partidos y ostenta una victoria. La temporada pasada la había concluido con once. “Uno, como hincha del club, quiere pedirle disculpas al socio, esta vez las cosas no salieron como queríamos. No quiero perjudicar al club, así que la decisión está tomada”, concluyó, con humildad.

Cuando Vicó dirigió por primera vez a Brown, "el dólar estaba a 3,68 pesos". (Foto: @Primeranaciona)

Un récord absoluto

Pablo Vicó lleva quince años y poco más de un mes al frente de Brown de Adrogué. Superó la marca de Victorio Spinetto, quien fue el DT de Vélez Sarsfield durante 14 años, entre 1942 y 1955. Además, conforma un grupo selecto de entrenadores a nivel mundial. Es (al menos por ahora, hasta el viernes), según un informe del Observatorio de Fútbol CIES, el quinto, de los técnicos activos, con mayor longevidad en un mismo club. Supera a Diego Simeone, que hace más de 12 años conduce al Atlético de Madrid y algunos lo han llamado alguna vez el “Ferguson del Conurbano”. Aunque él disfruta más el apodo que alguna vez leyó en Facebook: “el técnico del pueblo”.

Antes de la dura derrota con el Sabalero en la fecha 13, Vicó había conseguido la primera victoria en el campeonato: contra Almirante Brown y por 2-1. Pero su decisión, meditada, aunque sorpresiva para varios, ya estaba tomada: “15 años, soy el quinto técnico con más permanencia en el cargo. El fútbol es muy resultadista. Si me tocaba perder el lunes (frente a Almirante Brown) me iba, me retiraba, con mucho dolor. No me gusta lastimar a ningún club, hace 15 años que estoy, y a Brown lo quiero muchísimo (...) El presidente me ofreció un contrato de por vida, pero le dije que no. Me iré cuando lo desee y quiera”, había dicho la semana pasada. Y así fue: Pablo Vicó, el técnico más longevo de la historia del fútbol argentino, puso punto final a su carrera cuando lo creyó correcto. Historia pura.

