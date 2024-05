Rafael Nadal y la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿está ante su última gira de polvo de ladrillo?

Rafael Nadal luchó más de tres horas para vencer al argentino Pedro Cachín en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid, por 6-1, 6-7 y 6-3. Exhausto, luego del partido, demostró solo desear una cosa: “No sé mañana cómo me voy a levantar a nivel de fatiga, pero ahora mismo no siento que me haya hecho daño, para mí esto es lo más importante (...) He aguantado. Vamos a ver si soy capaz de jugar dos días seguidos, y si soy capaz de jugar el partido con garantías de poder competir. Espero que sí. Es una incógnita para mí”. Lo cierto es que frente al checo Jirí Lehecka, por los octavos de final en la Caja Mágica, lo hizo; pero no le alcanzó: perdió 7-5 y 6-4 ante un joven de 22 años que sacó de forma implacable (ganó el 89% de los puntos con el primer servicio) y lo exigió al máximo. Pero la derrota fue solo el prefacio de una noche inolvidable, que contó con homenajes, videos, banderas, lágrimas y… ¿la latente posibilidad de un retiro?

Hacía 18 meses que Rafael Nadal no ganaba tres partidos seguidos en el circuito. Y hacía casi dos años que no competía en polvo de ladrillo (hasta el ATP 500 de Barcelona, su último partido había sido la final de Roland Garros 2022, en la que derrotó a Casper Ruud). Por eso, y por el martirio que ha vivido a raíz de sus lesiones en el último año y medio, es que la eliminación en manos de Lehecka tuvo un sabor semi dulce. En el primer set, Rafa mostró el mejor tenis desde su regreso, aunque no fue suficiente para contener al checo, que tuvo un saque casi perfecto. En el segundo, se esforzó y mucho desde el comienzo, pero un quiebre prematuro del tenista de 22 años resultó imposible de remontar y acabó siendo derrota por 7-5 y 6-4. “Será mi última vez en Madrid”, había dicho Rafa antes de comenzar la semana. Consciente de ello, el público español lo alentó durante el último game como si estuviesen en una Copa Davis. Era el principio de una noche de agradecimientos y emoción.

Homenaje, regalo y lágrimas

Lehecka, tímido y respetuoso, se sentó en su banco luego de una victoria en el Manolo Santana que no olvidará, mientras llamaban al manacorí para rendirle un homenaje (el derrotado, prácticamente siempre, se retira inmediatamente después del partido). Porque esta vez era distinto; y no era un partido más. Era el último de un Nadal que supo ser 5 veces campeón en Madrid. Por eso, la organización del torneo le tenía preparado un emotivo homenaje. Desplegaron cinco banderas, una por cada título de Nadal en la Caja Mágica, y formaron un mensaje que también era el que le hubiesen querido transmitir todos los presentes: “Gracias, Rafa”. Además, mostraron un video en las pantallas del estadio en el que repasaban la carrera de Nadal en el Masters 1000 de Madrid. Desde su primera aparición, en 2003, hasta su última, 21 años después. La hermana y la esposa del ex número 1 del mundo, como más de un televidente, se limpiaban las lágrimas.

Feliciano López, director del torneo, antiguo rival y ex compañero en el equipo español de Copa Davis de Nadal, le entregó un simbólico obsequio: un trofeo, conmemorando su carrera. El primero que alzó “sin merecerlo”, pero tal vez uno de los más especiales. Luego de la emoción, los aplausos, el video y las banderas, el zurdo de 37 años se dio el tupé de bromear; y sacarle una sonrisa a más de un nostálgico: “Que era una broma. Que el año que viene vuelvo, hombre”, dijo. Era efectivamente un chiste, aunque López hubiese deseado que fuera cierto. Luego, más “en serio” e inevitablemente emocionado, reflexionó: “Ha sido un viaje increíble, que empezó cuando era pequeñito. La primera vez que llegué aquí siendo competitivo, a Madrid, que fue en 2005, logré una de las victorias más emocionantes de mi carrera. Desde entonces recibí apoyo incondicional. Sinceramente, lo único que puedo hacer es dar las gracias”.

Mirá el video

“¡Rafa, Rafa!” seguía coreando el estadio. Y el español, siempre humilde, dejó claro su objetivo, más allá de todos sus éxitos deportivos. “Espero haber sido un ejemplo positivo para las nuevas generaciones. Los momentos deportivos son sin duda emocionantes. El deporte genera ilusión, emoción y yo como aficionado lo he vivido. Y espero, que creo que sí, por lo que veo, haber generado esa ilusión en todos vosotros”. Antes de abandonar la Manolo Santana, hizo énfasis en algo que, aunque era sabido, inevitablemente sembró la semilla de la duda en sus oyentes. “No voy a agradecer a mi familia y mi equipo, porque no me retiro. Eso lo haré el día que me retire”.

¿Y si no se despide en Roland Garros?

De allí surgió, entonces, la gran pregunta que se hacen los aficionados del tenis: ¿cuándo será ese retiro? Nadal ha afirmado muchas veces que su físico no le ha permitido competir como desearía y fue contundente al decir que no volvería a jugar el Masters 1000 de Madrid. Parecería ser que se trata de su última gira en el polvo de ladrillo. Pero llama la atención que el 14 veces campeón de Roland Garros haya confirmado su presencia en la Laver Cup, en octubre de este año, quiera jugar los Juegos Olímpicos y no haya descartado estar en las finales de la Copa Davis, en noviembre.

Campeón en París, como muchos querrían que fuera la última imagen de Nadal. (Foto: Olympics)

No había sido tan tajante en Barcelona como lo fue en Madrid, y tal vez por ello no haya recibido ningún homenaje. Ahora viajará a Roma, donde buscará sus cuartos de final Nº100 en Masters 1000 (sería el primer jugador en la historia en lograr dicha cifra), y tampoco dijo nada acerca de si era su “última vez”. Y una declaración de Carlos Alcaraz llamó verdaderamente la atención: “Si todo va bien, Rafa y yo vamos a jugar los dobles en los Juegos Olímpicos”. Pero eso no tiene por qué obligarlo a llegar pleno a mayo de 2025. ¿Y si esta temporada es la última del mejor tenista español de la historia? ¿Y si, aunque algunos quieran verlo despedirse con su 15º título en la Philippe Chatrier, Rafael Nadal planea dejar el tenis a fin de año, aunque no lo haga como campeón? ¿Y si se retira, humilde, como siempre jugó?...