La advertencia de Rafa Nadal tras ser eliminado en el Masters 1000 de Madrid: “El día que me retire les…”

Rafael Nadal fue eliminado ayer del Masters 1000 de Madrid y, luego de la derrota ante el checo Jiri Lehecka, quien ocupa el puesto 31° en el ranking, realizó un emotivo repaso de sus logros y torneos jugados en la capital española. Dijo estar contento por la cantidad de partidos jugados y habló de su retiro.

"Estoy contento. Fueron unos días muy especiales para mi. Tuve la oportunidad de volver a jugar acá, en una cancha que me dio tanto a nivel emocional y profesional. Hace pocas semanas no sabía si podría volver a competir en un partido oficial. Pude jugar dos semanas, fue inolvidable, un viaje increíble", dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Vine por primera vez en el 2003. La primera vez que llegué siendo competitivo en el 2005 fue una de las victorias más emocionantes de mi carrera. Sólo puedo agradecer a todos quienes en algún momento me ayudaron en mi carrera. No terminó aún pero acá sí. Es un regalo que hicieron durante 21 años".

"Madrid fue para mí más importante que un Grand Slam. Las emociones de Madrid se quedan conmigo para siempre. Tuve la suerte de hacer de lo quera un hobby un trabajo y además hacerlo bien. Me siento muy afortunado y no puedo pedir nada más", agregó el español, en palabras que anticipan un retiro definitivo.

Sobre su legado en el deporte, comentó: "Espero que haya podido ser un buen ejemplo para las nuevas generaciones. Eso es más importante que los títulos. Espero haber generado emociones positivas. Lo único que puedo decir es gracias. No puedo decir nada más. Lo que siento es esto. Este era un día difícil cuando llega, pero ya es una realidad. Mi vida y mi cuerpo me llevaban tiempo mandando señales. Pude decir adiós jugando en esta cancha, una de las que más me emocionaron y jugando como quería".

uD83EuDDE1uD83EuDDE1uD83EuDDE1 G R A C I A S, R A F A uD83EuDDE1uD83EuDDE1uD83EuDDE1 @RafaelNadal | #MMOPEN pic.twitter.com/6Rfxs5nMsY — #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 30, 2024

"Por último quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este torneo. Para todos los jugadores españoles es muy bonito. Seguro que las demás generaciones seguirán disfrutando de este ambiente. A mi equipo y a mí familia les daré las gracias el día que me retire. Porque sigo", cerró, recordando que el punto final está más adelante. Ahora se viene el masters 1000 de Roma y luego Roland Garros. En el día a día, rafa decidirá si llega a jugar uno o los dos.