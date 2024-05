El posteo de Brian Fernández que encendió las alarmas en medio de su tratamiento por adicción

Brian Fernández, futbolista que actualmente se desempeña en el club Almirante Brown de la Primera Nacional, publicó este miércoles un mensaje en sus redes sociales que despertó preocupación a raíz del proceso de rehabilitación por adicción a las drogas que atraviesa desde hace años.

"Ayudame Dios, sacame de este pozo por favor", escribió el delantero ex Racing en su cuenta de Instagram. La frase del hombre de 29 años fue escrita encima de un posteo en el que se podía leer: "Que mayo sea una curita para el alma y un mes de éxitos para todos. Que se nos cumpla todo lo bueno".

La historia que Fernández subió a Instagram.

Fernández se sumó a Almirante Brown a principio de año, luego de una polémica salida en Morelia de México, club en el que firmó y se despidió apenas un mes más tarde. En el equipo de Isidro Casanova le dieron la posibilidad de continuar con su carrera profesional, como así también un acompañamiento para tratar su adicción.

Sobre su llegada al club, el delantero contó: "Me dieron mi departamento, mis cosas, me dijeron que me manejara a mi manera, que ellos no se van a meter en mi vida. Sí me van a acompañar en las decisiones que tome. Me hacen una vida muy tranquila, demasiado tranquila. Tengo que aprender a vivir conmigo solo".

"Es muy difícil que te puedan entender, pero que comprendan, puedan acompañarlo y no lo dejen solo. Lo más importante es no dejarlo solo. Si lo dejás solo, es peor. Si te alejás, es peor. Si no le escribís, es un daño", expresó Fernández, quien ha marcado un gol en los siete partidos disputados hasta ahora.

