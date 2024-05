El descargo de Diego Martínez tras la eliminación de Boca ante Estudiantes por penales: “Me voy con bronca porque…”

Diego Martínez, entrenador de Boca, destacó el gran trabajo de sus dirigidos en la derrota frente a Estudiantes y calificó de "injusta" la eliminación ya que consideró que el elenco de la Ribera fue "superior" durante los 90 minutos en Córdoba. Además se refirió a la jugada que cambió el partido y evitó hablar del arbitraje.

"No estábamos sufriendo el segundo tiempo, después de un gran primer tiempo, y la expulsión desbarató todo. Me voy con bronca porque fue injusta, por lo que hicimos en los 90 minutos. Es muy duro quedar eliminado de esta manera, pero tenemos tranquilidad por cómo se dio el partido. No era nuestra prioridad la Copa de la Liga pero nos sirvió para la rotación para la Sudamericana", dijo.

Luego, en la misma línea, agregó: "Estudiantes es un muy buen equipo. Ocupó mejor el ancho del campo en el segundo tiempo. No es que hayamos sufrido, porque ellos sólo tuvieron el remate de Ascacibar hasta la jugada del penal. Pero sí quizás estábamos defendiendo en un bloque más bajo. Estos partidos de tanto detalles te llevan a eso".

"Tenemos que seguir creciendo, seguir profundizando la idea. Quedan muy buenas señales para seguir mejorando, progresando y ser cada vez más un equipo protagonista", continuó y se refirió a la expulsión de Lema: "No la volví a ver la jugada de Cristian. Del arbitraje prefiero no hablar más allá de decisiones que no nos favorecieron".

"Entiendo que se pueden equivocar como me equivoco yo como entrenador o como un futbolista dentro del campo. El equipo no sufrió, la expulsión y el penal fue bastante condicionante para lo que pasó después”, cerró.