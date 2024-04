Una periodista de ESPN confesó que pensó en renunciar por los ataques en redes: “Sociedad machista de mierda”

Lola del Carril fue una de las primeras mujeres en irrumpir en los medios para relatar fútbol y en los últimos días superó un difícil momento, en el que estuvo a punto de dejar todo por la cantidad de mensajes criticando su tarea. Esto le generó mucha angustia y realizó un fuerte descargo en las redes sociales.

"Te juro que me angustia mucho venir a relatar cuatro horas seguidas y salir, y solo recibir mierda. Estoy harta y no me digan ‘que no te importe’ porque al que no le pasa no lo entiende. Es muy angustiante que uno pone su voz, su energía, su todo para que te puteen siempre. Sociedad de mierda anticuada y machista. Vayan a laburar y dejen ser. Van al lograr que deje de hacerlo”, dijo.

Luego, también en su cuenta de Instagram, la periodista que actualmente trabaja en ESPN, agradeció los mensajes de apoyo y aseguró que seguirá relatando: "Les queria agradecer por sus mensajes, no esperaba que una reacción mía de enojo tuviese tanta repercusión".

"Me hacen dar cuenta que hay una red fuerte de contención, eso es lo que vale y a lo que hay darle identidad, más allá de cuentas fantasmales que puedan dañarnos", dijo en el video compartido en una de sus historias.