La conmovedora confesión de Emiliano Pinsón: se agravó su enfermedad y no podrá trabajar en radio

Emiliano Pinsón, reconocido periodista con extenso recorrido en diferente medios, reveló anoche que deberá dejar de trabajar como panelista en “Arriba, Carajo”, el programa radial de DSports, por el empeoramiento de su diagnóstico de Parkinson. En un testimonio conmovedor y sincero, recibió el cariño y respaldo de sus colegas de trabajo.

Emi Pinsón abrió su corazón y brindó un conmovedor testimonio



¡Arriba, Emi! ¡Te queremos y estamos con vos! pic.twitter.com/6g00LWj5k4 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) April 8, 2024

Ante esto, el cronista explicó detalladamente cómo atraviesa esta enfermedad: "Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Quiero ser específico con lo que tengo. Es la palabra, específica, exactamente. Tengo un Parkinson atípico, condicionotomía, no es el rígido como estaba diagnosticado".

"Es uno que tiene un inconveniente que no está muy bien estudiado porque justamente varía en su desarrollo. El temblor común ya está estudiado. Tiene una conducta muy parecida durante tantos años y después o estás más rígido o menos y tembloroso igual, y es operable porque se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro", agregó.

Luego, agregó: "Mi problema es en el cerebelo, que no es operable, no se puede usar hasta allá y lo que se ha estudiado... Mi problema es una artrofia sistémica, es que mis músculos se van atrofiando de todo el cuerpo. No es ELA. No sé si ese va a ser mi final. Espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a salir, voy a hacer todo lo posible para que no sea así. Pero puede pasar".

"También voy a tratar de estirar que sea en más tiempo. Y lo que me dijeron los médicos es 'tenés que hacer una vida de, digamos de cura'. Levantarte pero dormir, dormir bien, dormir siete u ocho horas, lo que sea comer bien y hacer ejercicios. Así que no me queda otra chance que dejar el programa porque también tengo que tomar la medicación. Es casi la misma, prácticamente, pero yo a las seis de la tarde no me voy a dormir porque no me puedo dormir, porque es antinatural", cerró.

Pinsón cuenta con vasta experiencia en el ámbito de los medios de comunicación. Durante finales de los años 90, desempeñó un papel destacado en el programa de Fernando Niembro en los mediodías de La Red, donde se ganó el reconocimiento como el periodista más informado sobre los acontecimientos relacionados con la Selección dirigida por Marcelo Bielsa. Además, contribuyó en los equipos de trabajo de Juan Pablo Varsky, y tuvo presencia en programas tanto de ESPN como de Fox Sports.