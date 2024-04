El tremendo enojo del chileno Jarry por el saque ganador de Etcheverry en Montecarlo

El argentino Tomás Martín Etcheverry, número 31° del ranking ATP, logró un importante triunfo en su debut en el Masters 1.000 de Montecarlo ante el durísimo tenista chileno Nicolás Jarry, ubicado en el puesto 21°.

Fue por 6-4 y 7-5 en apenas dos horas de un partido que no estuvo exento de polémicas. Una de ellas se dio en el tie break final del partido, en la que Jarry denunció que Etcheverry se pasó del límite de tiempo para sacar el match point. No hubo warning por aparte del umpire (juez central).

Enojado, ya con el partido terminado, el chileno fue contra el umpire para reclamarle la situación. "Es la misma regla para los dos", le expresó el juez brasileño Carlos Bernardes, quien anunció que se retira esta temporada. Molesto, el chileno le respondió: "No me importa las reglas para los dos, estás usando tus reglas, no las reglas del ATP".

Luego, le advirtió: "¿Quieres revisarla? Yo voy a revisar y después te voy a decir, porque estas usando tus propias reglas. Si quieres usar tus propias reglas dímelo, y si yo me pasé también dímelo. No puede ser así, match point, después de jugar un punto largo, durísimo, se pasa y estoy esperando el warning, que es lo que corresponde, y no pasa nada. Qué pasa si yo gano el punto, se sigue y se sigue. ¿Cómo juego yo, con una regla falsa tuya?".

La situación no pasó a mayores y el argentino se terminó quedando con el partido. Ahora enfrentará este miércoles a Stéfanos Tsitsipás.

De esta manera, Etcheverry sumó su cuarto triunfo ante Jarry, de los seis enfrentamientos vividos en el circuito entre ambos. Los dos anteriores habían sido ganados por el chileno. El último fue en cuartos de final del Argentina Open, en un contexto de mucha hostilidad del público argentino.