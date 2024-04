El tremendo dardo de Luis Enrique a Xavi antes del PSG-Barcelona y la respuesta del catalán

Los cuartos de final de la Champions League tienen varios duelos interesantes y uno de los que más expectativa genera es el cruce entre París Saint Germain (PSG) y el Barcelona. El entrenador del equipo francés, Luis Enrique, tiene pasado como entrenador y jugador del equipo español y confesó que será un partido especial.

"Es un partido distinto para mí, también me enfrenté al Barça con el Sporting y le hice goles. Al final eres un profesional. Es evidente que tengo una relación de amor total con el Barça pero estoy convencido de poder darle al PSG títulos", declaró.

Mirá el video

Luego, le consultaron por el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, de quien fue compañero. La pregunta concreta fue cuál de los dos equipos respetaba más el ADN del Barcelona, si el actual o el dirigido por él en 2015. La respuesta fue tajante: "Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirad los datos, en términos de posesión, en ocasiones de gol, de presión alta, en títulos, en trofeos. Sin ninguna duda yo, aunque evidentemente habrá gente que piense lo contrario".

Luego, Luis Enrique fue consultado sobre si el hecho de conocer al DT rival es una ventaja, y la respuesta estuvo a la altura de la primera: "Siento pincharles el globo pero al Xavi entrenador no lo conozco de nada, solo de ser aficionado. Conozco al Xavi compañero, porque lo tuve muchos y fui su capitán. Al Xavi jugador, porque fui su entrenador. Pero al entrenador no lo conozco. Conozco muy bien el club y a muchos de los jugadores. No tengo claro si eso es una ventaja ni tampoco un inconveniente. Solo creo que es un partido especial para mí, por lo que significa a nivel emocional, pero con mi experiencia creo que puedo solventarlo y dar el máximo para mi equipo".

Mirá el video

La respuesta de Xavi

Luego de los dichos de Luis Enrique, quien tomó la palabra también en conferencia de prensa es el entrenador catalán del Barcelona, quien lejos de querer entrar en la polémica, respaldó la idea. "Lo he visto. Es Luis Enrique. Lo conocéis muy bien. Tengo muy buena relación personal. Todo el respeto del mundo. Es uno de los mejores entrenadores del mundo con un equipo hecho para ganar la Champions".

Luego, específicamente sobre el debate, agregó: "Hay cuatro entrenadores con el ADN en los cuartos de Champions. Pep (Guardiola), Luis Enrique, hasta Arteta... y nosotros. Todos representamos el ADN Barca".