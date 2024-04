No es Messi: Rüdiger eligió a un argentino como el más difícil que le tocó marcar

Este martes por la tarde se pondrán en marcha los cuartos de final de la UEFA Champions League. Si bien todos los cruces suenan interesantes en la previa, hay uno que se proyecta como el más atractivo. Se trata del que protagonizarán Manchester City y Real Madrid, quienes se vieron las caras en la semifinal de la pasada edición.

A 24 horas del comienzo del encuentro, quien alzó la voz fue Antonio Rüdiger. El jugador del Merengue dijo presente en conferencia de prensa y además de analizar lo que será el mano a mano ante Erling Haaland, sorprendió al elegir a un argentino como uno de los delanteros que más le costó marcar a lo largo de su carrera.

Para comenzar el defensor central alemán habló sobre el duelo personal ante el noruego, pero elogió a otro histórico atacante del Manchester City. "Sin dudas, Haaland es uno de los más fuertes. Pero, si pudiera decir alguien que ha sido muy complicado, el Kun Agüero. Sin dudas. Pero esto no va sobre el Kun".

El alemán se midió con el argentino cuando defendía la camiseta del Chelsea.

Sobre lo que espera de su enfrentamiento con el actual goleador del elenco inglés, Rüdiger añadió: "No es fácil controlar a este jugador porque vive de los pases de sus compañeros de equipos. Tal como he dicho antes... No lo puedes controlar todo. Jugadores como De Bruyne y más hacen pases muy peligrosos a Haaland. Hay que intentar controlarlos de la mejor manera posible para que al final las cosas sean un poco más sencillas para poder controlar a Haaland".

Para finalizar, se refirió a lo que planifica el Real Madrid para la llave de cuartos de final de la Champions: "El plan va a ser el mismo que el año pasado, intentar controlar a jugadores peligrosos como De Bruyne, Foden y por supuesto a Haaland. Lógicamente no vamos a especular. Habrá fases que ellos tendrán la posesión, que tendremos que presionar más adelante y otras en la que tendremos que defender más".

"Siempre tenemos que ser positivos sobre pasar a la siguiente ronda. Es un partido complicado ante el City pero somos el Real Madrid. Confiamos en nosotros mismos, nuestra dinámica dice que estamos en buena forma y tenemos buenas sensaciones. Somos una gran familia y lo tenemos que demostrar en el campo. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir", sentenció Rüdiger.