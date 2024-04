La llamativa advertencia de Djokovic antes de su debut en Montecarlo: "Mis expectativas no son muy altas por..."

Novak Djokovic se prepara para afrontar un nuevo desafío, al que llega siendo número 1 pero sin haber logrado títulos en lo que va del año, algo que pasa por segunda vez en los últimos seis años. El Masters 1000 de Montecarlo, entonces, será una muy buena prueba para saber cómo se siente y, en la previa, el serbio se mostró mesurado al momento de hablar de sus posibilidades.

“Mis expectativas no son muy altas, con la forma en la que he estado jugando este año en los torneos y también por los resultados que tuve en Mónaco en los últimos años, que no fueron muy bueno, mantengo mis expectativas bajas. Se trata de construir mi juego en tierra e intentar alcanzar mi pico de forma de nuevo”, confesó Nole.

Djokovic espera rival para debutar en Montecarlo.

Luego, en la misma línea, agregó: “Para algunos jugadores como yo lleva un poco más de tiempo alcanzar el máximo nivel de tenis. Al principio de mi carrera lo hacía mejor en Montecarlo. Gané los títulos en 2013 y 2015, hace bastante tiempo. Las últimas cinco o seis ediciones aquí no han sido tan exitosas y siempre espero que cambie. Llego con entusiasmo. No jugué en Miami, así que tuve más tiempo para entrenar en tierra y conseguir que mi juego se adaptaran a esta superficie. Veremos qué tal va".

Aunque lleva sin superar los cuartos de final en siete participaciones desde 2015, el serbio de 36 años disfruta jugando este torneo: “Siempre me gusta jugar en Montecarlo. Ha sido mi residencia durante muchos años. Mis hijos nacieron en Montecarlo, así que lo considero como en casa y un lugar donde he pasado incontables horas de entrenamiento en este club”.

Djokovic no encontrará en su banquillo a Goran Ivanisevic esta semana, después de que anunciaran en marzo su superación, tras haber compartido seis años juntos, en los que ganó 12 títulos de Grand Slam: “Los dos sentíamos que habíamos dado el máximo en esta relación y era el momento de dar un paso. Es muy simple. Él se mantiene como uno de los entrenadores con más éxito en la historia del deporte, lo que ha hecho es algo que se puede borrar. Los resultados y la historia hablan por sí solas".