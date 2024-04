La fuerte frase de Miguel Ángel Russo tras la derrota de Central ante River: “Lo que no me va a dejar dormir esta noche es…”

Miguel Ángel Russo, entrenador de Rosario Central, expresó su pesar por el resultado del partido contra River y lo atribuyó a la necesidad de mantener una "mayor atención" a lo largo de los noventa minutos para sostener la concentración mostrada en varios momentos del encuentro.

El Canalla perdió por 2-1 contra River en el Monumental. El gol auriazul fue de Lautaro Giaccone. pic.twitter.com/COOAQcKcav — Rosario Central (@RosarioCentral) April 8, 2024

Destacó también el desempeño del equipo alternativo durante la primera mitad en el Monumental. Sin embargo, en la conferencia post derrota, lanzó una particular frase. Es que con los ingresos de algunos habituales titulares, Facundo Mallo, Agustín Sández, Kevin Ortiz, Tobías Cervera y Jaminton Campaz no pudo sostener el rendimiento y eso lo preocupa.

"Los suplentes estuvieron mejor que cuando entraron los titulares y eso no me va a dejar dormir esta noche. Pero hay que seguir aprendiendo, tener mayor atención. El rival tiene buenos jugadores y hay que saber controlarlos y marcarlos", planteó Russo, quien evidentemente no quedó conforme con la producción de Central en la segunda etapa.

En la misma línea, agregó: "El rival empuja, pero nos metimos muy atrás. Le dimos un poco más de movilidad al rival, que en el primer tiempo no la tuvo, porque conquistamos muchas pelotas en zona intermedia. Y en el segundo no. Jugamos el miércoles (ante Peñarol), el domingo (River) y ahora será otra vez el miércoles (frente a Atlético Mineiro). Sabíamos que esta semana era difícil. Hay muchas cosas que son positivas. Ahora hay que pensar en la Copa Libertadores".