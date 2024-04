El fuerte descargo de Hernán Grana, tras su repudiable reacción con un árbitro en un partido de su hijo: "Me hago cargo de mi..."

Hernán Grana, futbolista de All Boys y con paso por Boca, protagonizó un lamentable incidente durante un partido de fútbol en el que estaba presente para ver jugar a su hijo. El momento fue capturado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes, se lo ve increpando al árbitro una supuesta falta no cobrada con frases como "¡Cobrá bien, dale!" y "¡Dale loco, cobrá bien! Le está agarrando la camiseta". Sin embargo, su protesta no se detuvo ahí ya que luego irrumpió en la cancha y se aproximó directamente al árbitro, siendo finalmente detenido por varias personas antes de llegar a confrontarlo.

Ante esto, y teniendo en cuenta la trascendencia que generó el incidente, Grana emitió un extenso descargo: "Salgo a aclarar algo que pasó ayer en la jornada de baby donde jugaba mi hijo contra Racing... donde alguna persona me filmó a mí protestando al árbitro y en la cual se ve que voy a hablarle".

"Fui a hablarle porque estaba dejando que nenes de 9 años se pegaran y no les decía nada, entonces lo único que quería decirle era que les hablara. Me hago cargo de mi reacción totalmente desubicada y desmedida, no está bien y menos viniendo de un jugador profesional como yo... pero jamás le quise pegar ni mucho menos", agregó en el posteo compartido en Instagram.

El descargo de Grana.

Luego, siguió explicando: "Si querer decirle que no dejen que los nenes se peguen. Los que me conocen saben la clase de persona que soy y más con los nenes. Pido disculpa porque no era la manera ni el momento de hablar con el árbitro. Principalmente por los nenes, pero mi único objetivo era que no se peguen más".

"Me pone triste y me da bronca que haya gente queriendo ensuciar mi persona pero tengo la conciencia bien tranquila de qué clase de persona soy y lo que se mostró en el video no fue la verdad de lo que pasó y se ve que jamás quiero agredir a nadie", cerró.