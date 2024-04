La picante palabra que usó Tata Martino para referirse al escándalo de Messi con el DT de Rayados: “Lo que tiene que ver con la…"

Gerardo Martino, el DT del Inter Miami, utilizó una palabra picante para referirse al escándalo de Lionel Messi con el DT de Monterrey luego del partido por la ida de los cuartos de final de la Concachampions.

El entrenador expresó: "Lo de Leo lo habitual. Lo que provoca en el equipo nuestro, en los compañeros, en la gente. Lo más importante es que se sintió cómodo, se sintió bien, se sintió suelto y por eso es una pena resignarnos a dos puntos".

La vuelta de Leo a las canchas.

Al ser consultado por el escándalo de Messi con el técnico argentino de Rayados, Martino decidió no entrar en polémicas: "Respecto a eso, no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho ningún comentario y seguiremos igual".

Luego, continuó: "Será una revancha porque, de donde vengo, si juegas dos partidos, el primero es la ida y el segundo es la revancha. Nada que ver con toda esta cuestión. No va por ahí ni me interesa. Yo voy a jugar un partido. Si lo ganamos, seguiremos. Si lo perdemos, nos regresamos a casa y pensaremos en la liga. En todo lo demás no. Todo lo que tiene que ver con la telenovela no es la idea nuestra".

Por último, el Tata cerró: "Hay una palabra que es experiencia. Y no se compra. Tiene que ver con el aprendizaje en la cantidad de partidos que alguien va jugando. Por eso nosotros intentamos armar un plantel para que tengamos, en los partidos de esta naturaleza, gente con más roce internacional, con más experiencia, entendiendo qué es lo que va a jugar, que cometa menos errores. Cuando, por diferentes motivos, se apresuran los tiempos de los chicos de 20 a 21 años, está claro que esto no es bueno".