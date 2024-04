La dura advertencia de Martino al plantel de Inter Miami antes de ir a México: “Hay que ser más…”

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, brindó una conferencia de prensa luego del empate ante Colorado Rapids por la MLS: realizó una autocrítica de su equipo, se expresó sobre la vuelta de Lionel Messi y palpitó el partido de vuelta ante Rayados por los cuartos de final de la Concachampions.

El entrenador se mostró contento por el regreso del 10: "Lo de Leo lo habitual. Lo que provoca en el equipo nuestro, en los compañeros, en la gente. Lo más importante es que se sintió cómodo, se sintió bien, se sintió suelto y por eso es una pena resignarnos a dos puntos".

Messi volvió con gol.

El Tata evitó profundizar lo que sucedió en el partido ante Monterrey: "Respecto a esto no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho comentarios". Luego, fue consultado sobre si era una motivación extra enfrentarlos después de todo lo que pasó e intentó esquivar la pregunta: "Del partido del miércoles, nada".

Al ser consultado por el escándalo de Messi con el técnico argentino de Rayados, Martino decidió no entrar en polémicas: "Respecto a eso, no tengo que hacer ningún comentario, de la misma manera que no hemos hecho ningún comentario y seguiremos igual".

Por otro lado, el Tata realizó una dura autocrítica tras el empate ante Colorado: "Es una pena resignar dos puntos, pero creo que seguimos cometiendo errores que realmente nos hacen dejar puntos en el camino. En el minuto 87, ganando 2-1, no es habitual que nos agarren de contragolpe. Es propio de no tener lectura del partido, de no tener la gente de frente".

"Si bien la pelota la perdimos en el lado izquierdo, el gol lo hicieron del lado derecho. Entonces, cuando vos revisas y empezas a ver tantos jugadores delante de la línea de la pelota y pocos jugadores para jugar de frente y evitar la salida rápida del rival, hay una lectura equivocada del partido, del tiempo de juego, de que vamos ganando, de que lo dimos vuelta. Hay que ser más inteligentes para cerrar los partidos", cerró.