La arrogante frase de Carlos Sainz luego de subir al podio en Japón: "La gente ya sabe que..."

Carlos Sainz (Ferrari) se ha transformado en el piloto más codiciado de la parrilla de la Fórmula 1, no solo por los buenos resultados conseguidos en el arranque del 2024, si no porque será agente libre en 2025 y todavía no define su futuro pese a que existen rumores que lo dan muy cerca de sumarse a Mercedes.

Este domingo, el español concluyó tercero el Gran Premio de Japón y expresó estar "muy contento" por lograr su vigésimo primer podio en la categoría reina, el tercero del año, en una "buena carrera" que fue "complicada a causa de la degradación" de los neumáticos, pero también lanzó una arrogante frase que no cayó muy bien en los fanáticos.

El nacido en Madrid, de 29 años, no recibió oferta de renovación de Ferrari, escudería en la que el año próximo lo sustituirá el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), y ante esto señaló: "Ahora tocará tomar decisiones importantes. A ver qué opciones hay. Y la gente ya sabe que disponible estoy; y que rápido voy".

"Se puede mirar de dos maneras esta situación. Por un lado, es una pena no seguir el año que viene, visto lo bien que estamos yendo con Ferrari, con mi grupo de ingenieros y de mecánicos, que estamos haciendo un trabajo que creo que no se puede pedir más. Da un poco de rabia tener que irse el año que viene. Pero, por otro lado, me abre puertas y la posibilidad de ir a otro equipo a, como espero, poder luchar por ese Mundial que en Ferrari llevo buscando tres o cuatro años", apuntó.

Sobre la carrera, analizó: "Fue una carrera muy estratégica, con una pista que ha cambiado mucho durante la carrera. Han llegado las nubes y de repente la degradación (de los neumáticos) ha empezado a bajar mucho. Y del primer 'stint' (la primera tanda) al último la pista era completamente distinta; y había que ir adaptándose. Y bueno, con buenos adelantamientos, buenas salidas y una carrera luchada he logrado un podio que es el tercero consecutivo. Que es muy bueno para todos".