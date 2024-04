Bochorno y abandono en el clásico turco tras un gol de Icardi ¡a los 50 segundos!: qué pasó

Fenerbahçe puso este domingo a su equipo de Sub-19 para disputar la final de la Supercopa turca ante el Galatasaray, en protesta contra lo que considera un permanente maltrato por parte de los árbitros y de la Federación de Turquía (TFF), y los jugadores abandonaron el campo tras un minuto de juego.

Fenerbahce se negó a jugar la Supercopa de Turquía porque disputará la Conference League el jueves. Como protesta, envió al equipo sub-19 al duelo vs. Galatasaray. Icardi facturó el 1-0 al minuto. Los jóvenes abandonaron la cancha después de eso. pic.twitter.com/3HSqrGvIyp — VarskySports (@VarskySports) April 7, 2024

El vicepresidente del club, que está segundo en la Superliga de ese país, ya había anunciado a principios de esta semana esa medida y adelantado que los jugadores abandonarían el campo antes del final de los 90 minutos, lo que supondría que el equipo perdería automáticamente por 0 a 3 y su rival se llevaría el título.

Pero el encuentro duró sólo 50 segundos y Mauro Icardi marcó para el Galatasaray. Inmediatamente, Fenerbahçe se fue del terreno de juego y el árbitro hizo lo mismo, dando el partido por concluido. Minutos después de que se suspendiera el partido, los titulares y suplentes del Galatasaray se pusieron a jugar un partido de entrenamiento mientras los hinchas coreaban en las gradas.

Fenerbahçe, tras la escandalosa situación, emitió un comunicado: "Hoy salimos al campo no para ganar sino para defender la verdad, lo que queremos enfatizar para resumir nuestra actitud es esto: Estamos al servicio del deporte turco con sus 117 años de historia, no sólo en el fútbol sino en todas las ramas en las que competimos".

Kazanmak için degil dogrulari savunmak için sahaya çiktigimiz bugünde, tavrimizi özetlemek adina vurgulamak istedigimiz sey sudur ki;



“Sadece futbolda degil yaristigimiz her bransta 117 yillik mazisiyle Türk sporuna hizmet eden,



müzesinde alinterinin, emegin izlerini tasiyan… — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 7, 2024

"Tenemos miles de trofeos en su museo con las huellas del sudor y el trabajo. Sentimos los valores nacionales de nuestro país con sus 30 millones de fans. Somos el club deportivo más grande del mundo Seguiremos manteniéndonos firmes hoy y mañana, como lo hicimos ayer", escribieron.

Todo tiene su origen el incidente ocurrido en Trebisonda, donde los aficionados del Trabzonspor saltaron al terreno de juego para agredir a los futbolistas del Fenerbache, que respondieron en lo que terminó siendo una batalla campal. El club no tardó en condenar lo ocurrido y convocar una Asamblea General Extraordinaria en la que se tomaron una serie de decisiones, entre ellas no jugar la Supercopa a menos de que se aplazara a una fecha adecuada y el árbitro designado fuera extranjero. Algo que no pasó.