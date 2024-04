Luis Caputo habló de su picante posteo contra Demichelis que luego borró: “Estuve muy mal y…”

Después de la derrota de River frente a Huracán, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó críticas hacia Martín Demichelis, a través de su cuenta de la red social X. Sin embargo, en una entrevista concedida al canal TN, el funcionario reconoció que fue un error hacerlo y le pidió disculpas al entrenador.

"Estuve mal, no tendría... me ganó el hincha No se lo merecía. De chico fui fanático, tengo cuatro hijos más fanáticos que yo. Estuve muy mal y les pido disculpas a él y al presidente Jorge Brito, también", afirmó Caputo que, luego de haber escrito ese picante posteo decidió borrarlo por la fuerte repercusión que tuvo.

¿Qué escribió? "Hay un dato estadístico que Demichelis desafía fecha a fecha: no hay antecedente de un técnico que cambie el equipo todos los partidos y que le vaya bien. Ni uno. Ni el Muñeco en su último año pudo contra esta estadística. ¡Ojalá él sea la excepción!", posteó Caputo quien suele ir al Monumental a ver al equipo de sus amores.