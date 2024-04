La fuerte confesión de Marconi sobre el descenso de River y una supuesta presión de Cristina: “Grondona me llamó en el entretiempo y…”

No quedan dudas que la tarde del 26 de junio del 2011 es, por lejos, la mancha más grande con la que cuenta River en su exitosa historia deportiva. El Millonario, tras caer en la promoción ante Belgrano (definiendo de local y con ventaja deportiva a su favor), perdió la categoría y se vio condenado a jugar el por entonces torneo de la Primera B Nacional.

Quien se refirió a esta situación en las últimas horas fue Guillermo Marconi. El Secretario General de SADRA (Sindicato de Árbitros de la República Argentina) volvió a expresarse sobre lo sucedido en el mano a mano entre el Millonario y Talleres. Si bien ya se había referido a ello en el 2016 en una nota con diario Clarín, en una entrevista brindada a Fernando Niembro reveló detalles desconocidos.

Mirá el video

En medio de su participación en "De Una", conducido por el reconocido comentarista deportivo, recordó lo sucedido en aquella época: “Una sola vez Grondona me pidió algo: River y el descenso de River. La ida y la vuelta la dirigieron 2 árbitros míos: Pitana y Pezzotta.

"Julio no me pidió algo puntual, pero me dijo: ‘Guillermo, si River se va al descenso esto es un desastre. Vengo de la Quinta de Olivos donde me dijeron esto’. Había mucha preocupación porque si River se iba al descenso se incendiaba el país. En el entretiempo del segundo partido, Julio me llama y me dice: ‘¿Por qué no cobró ese penal a favor de River?’. Al día de hoy todavía no sé porqué no lo cobro. ‘No, Guillermo. Esto nos mata’, fue el textual de Julio. Mi mujer está de testigo", añadió Marconi sobre las supuestas presiones impuestas por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Para finalizar, el Secretario General de SADRA sentenció: "En el segundo tiempo Pezzotta dio un penal que no fue. No cobró el que fue y dio el que no fue. Esa fue la única vez que Grondona me pidió algo y lamentablemente no lo pude cumplir”.