Messi posó con la camiseta de un equipo argentino de Primera que no es Newell's

Hablar sobre lo que significa Lionel Messi para el mundo del fútbol no es una novedad. El capitán de la Selección argentina y ganador de ocho Balones de Oro trasciende todo tipo de fronteras. No hay quien no quiera sacarse una foto con él o, en algunos casos, realizarle algún tipo de obsequio.

A lo largo y ancho del mapa, donde sea que pise, hay una camiseta con su nombre. Incluso de clubes en los que no jugó. A mediados de febrero, en el amistoso que Inter Miami protagonizó con Newell's, el rosarino tuvo la posibilidad de posar con la casaca de la Lepra, club del cual es hincha.

La camiseta más linda del mundo para un campeón del mundo uD83EuDE84uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDD1F pic.twitter.com/7l9FTn71Vw — Vélez Sarsfield (@Velez) April 5, 2024

Semanas más tarde, Lionel Messi recibió de regalo una nueva indumentaria del fútbol argentino. En las últimas horas el 10 posó para las cámaras junto a un viejo conocido como lo es Ricky Álvarez, el ahora exfutbolista que lo reemplazó en el partido ante Nigeria, correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014.

En las redes sociales se viralizó la imagen del rosarino junto al actual mánager de Vélez Sarsfield. Ambos, abrazados entre sí y con una sonrisa dibujada en sus rostros, sostuvieron la camiseta del Fortín. En el dorso de la pilcha junto al número 10 figuraba, en lugar del nombre de Elías Cabrera figuraba, el de Messi.

"La camiseta más linda del mundo para un campeón del mundo", escribió el elenco de Liniers en sus canales oficiales de comunicación. Posteriormente, la misma cuenta, añadió: "Si diez años después, te vuelvo a encontrar en algún lugar", sumando al posteo la imagen de ambos en Brasil 2014.