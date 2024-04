La alegría personal de Isgró en el fallido debut de Pumas 7 en Hong Kong

Llamativamente, Los Pumas arrancaron la etapa del Circuito Mundial de Seven con dos derrotas, algo que no ocurría hace tiempo. Estados Unidos (caída por 10-14) y Nueva Zelanda (0-22) le dieron un golpe de salida rápido e inesperado al equipo de Santiago Gómez Cora, que no podrá pelear por el oro al quedar eliminado con un partido por jugar (cierra con Gran Bretaña).

Más allá del derrotero grupal, Rodrigo Isgró tiene un motivo para sonreír. Es que con su conquista ante Estados Unidos, el mendocino alcanzó los 300 puntos con la camiseta albiceleste. En total, el jugador nacido en Mendoza Rugby Club llegó a los 60 de tries y sigue sumando en su cuenta personal.

Lamentablemente, la alegría particular de Isgró no pudo completarse a nivel grupal con la eliminación de Los Pumas 7, que por primera vez en el Circuito Mundial, Argentina no logró sortear la fase de grupos y deberá jugar para quedar lo mejor ubicado posible en la tabla general.