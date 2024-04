Elke Karsten, la figura de la Garra que sueña con unos nuevos Juegos Olímpicos

Uno de los deportes en conjunto que todavía no tiene su plaza asegurada para los Juegos Olímpicos de Paris 2024, es la de handball femenino, que deberá superar a Países Bajos, España y República Checa, en el Preolímpico que se desarrollará en Torrevieja (España), del 11 al 14 de abril.



La empresa parece difícil y Elke Karsten, una de las figuras del seleccionado, es consciente de ello. "Queremos estar en París 2024, y será un gran reto para el equipo. Sabemos que será muy, muy difícil, porque jugamos contra tres de los diez mejores equipos europeos. Sabemos que todavía no estamos a ese nivel, pero queremos lucharlo", afirmó.

Además, la lateral izquierda de La Garra, es una de las que tiene experiencia olímpica en lo que fue uno de los grandes hitos del seleccionado femenino. "Ya estuve en Río 2016, pero estar por segunda vez en unos Juegos Olímpicos sería un sueño hecho realidad", comentó esperanzada en diálogo con el sitio oficial de París 2024.

Elke Karsten es una de las jugadores del plantel que tiene experiencia en los Juegos Olímpicos. (Foto: @elkekarsten)

La carrera de Karsten no fue para nada fácil, y ella misma afirma que pensó en dejar de jugar a nivel profesional tras sufrir dos roturas de ligamentos, una en cada rodilla. "En esos momentos tenés que ser muy fuerte porque es una recuperación muy, muy larga. A veces pensás, 'No puedo andar. No voy a poder jugar más al handball, o quizá no puedo volver a jugar al mismo nivel que antes'" se confiesa.

"Pensé en retirarme, en quedarme en casa con mi familia, empezar a estudiar, y jugar al handball solo como hobby", se sincera Karsten, que por suerte dejó atrás esas lesiones y con su talento y goles, se transformó en uno de los motivos por los que La Garra puede seguir ilusionándose con estar en París 2024.