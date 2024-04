París 2024: Tara Davis-Woodhall, y su devoción por el sacrificio

Cada vez se le presta más atención al poder de las palabras, y en ese sentido, la atleta Tara Davis-Woodhall, que se especializa en salto en largo, tiene una grabada a fuego en su mente y tatuada en su piel: sacrificio.

A falta de 87 días para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, la estadounidense que va por su segunda participación olímpica, habló sobre cómo la marcó esta palabra. "Fue una de las primeras palabras que aprendí a través del atletismo, y sobre lo que significa convertirse en atleta".

Vale la pena. Vale la pena más de lo que imaginamos. Y si pudiera decirles a los niños que sacrificarse no significa renunciar a toda su vida, solo significa sacrificar cosas aquí y allá para poder ser la mejor persona o atleta que pueda ser", continuó en diálogo con el sitio oficial de París 2024.

Tara Davis y un culto a la palabra sacrificio. (Foto: @

_taarra_).

Continuando con el significado del sacrificio, Davis-Woodhall admite como fue evolucionando incluso para ella misma. "El sacrificio lo es casi todo para mí. Mis valores y mi significado del sacrificio han cambiado mucho a lo largo de los años", comentó.

Con el sexto lugar obtenido en Tokio 2020 y la plata en el Mundial de Budapest 2023, la atleta estadounidense viene en clara alza hacia París 2024. Pero sabe que todavía tiene que seguir trabajando en algunos detalles si quiere ser campeona olímpica. "Sé cómo me sentí al obtener el segundo lugar. Estaba tan cerca y fue necesario un salto para que alguien me lo quitara. El segundo lugar activó un interruptor para mí. Ahora llego a practicar a tiempo, me esfuerzo más que nunca, presto atención más que nunca, estoy frustrada por las pequeñas cosas porque sé que esas pequeñas cosas son importantes", cerró.