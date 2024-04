Andre De Grasse, en la previa de París 2024: "He sido muy afortunado"

Casi llegando a su tercera década, Andre De Grasse está viviendo un momento excelente tanto a nivel personal como deportivo. El atleta canadiense, que va por su tercera participación en la gran cita en los Juegos Olímpicos de París 2024, se siente muy gratificado por todo lo que logró.

"He sido muy afortunado. Estoy muy agradecido por tener muchos grandes momentos y estoy agradecido por tener algunos no tan buenos, pero creo que me ha convertido en el hombre que quería ser", manifestó en diálogo con el sitio oficial de París 2024.

"Creo que he aprendido mucho sobre cómo ser resiliente, fuerte y valiente y seguir persiguiendo mis sueños y superando los límites", añadió el velocista que lleva ganadas seis preseas (cuatro de bronce, una de plata en los 200 m en Río 2016 y una de oro en los 200 m en Tokio 2020).

De Grasse, junto al equipo de Canadá, que ganó la medalla de plata en la prueba 4 x 100 m. (Foto: @de6rasse)

Pero más allá de sus múltiples logros, no todo el camino fue color de rosa para el atleta canadiense que recuerda que pasó por una difícil lesión en el tendón de la corva, otra en una de sus dedos del pie y se repuso al Covid. "Siento que la vida no es una línea recta... quiero decir, todo el mundo tendrá que pasar por la adversidad", reflexionó.

"Siempre habrá altibajos. Pero a veces hay que reflexionar sobre esos malos momentos porque hay que ver cómo mejorar la situación", concluyó.

Sus participaciones olímpicas

De Grasse formó parte de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y Tokio 2020. Su bautismo olímpico fue muy prometedor, ya que ganó dos medallas de bronce (100 m y 4x100) y una de plata (200 m). Mientras que en Japón, pudo consagrarse campeón olímpico en 200m, mientras que sumó dos preseas de bronce en (100 m y 4x100).



Su próximo objetivo es lograr batir el récord nacional canadiense en los 100 metros, una marca de 9,84 que pertenece a Donovan Bailey y Bruny Surín.