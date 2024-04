Weigandt confesó cómo fue su primer encuentro con Messi en Inter Miami: “Lo saludé y me…”

Marcelo Weigandt tuvo su debut con el Inter Miami apenas llegó: arrancó de titular en el empate por 1-1 de su equipo ante New York y contó sus sensaciones al llegar a un nuevo equipo. Además, confesó como fue su primer encuentro con Lionel Messi.

El Chelo contó lo que significa ser compañero de Leo y lo comparó con haber sido llamado por Maradona para jugar en Gimnasia: "Son situaciones hermosas que me tocaron vivir. Cuando me llamó Diego y me dijo que quería contar conmigo, ni lo dudé. Y ahora esto fue algo similar..."

Al ser consultado por si se sacó una foto con Messi, el exfutbolista de Boca respondió: "No, todavía no. Hay que estar tranquilos, je. La verdad es que Leo es normal, como nosotros. Bah, es el mejor de todos los tiempos, pero tratamos de que sea normal aunque no lo es".

Weigandt fue titular apenas llegó a Miami.

"Por ahí estamos entrenando y da un pase que nadie ve... Jugar al lado de él es extraordinario, nada es difícil... Y uno tiene que potenciarse con él y ayudarlo, siempre con la mejor y con alegría", agregó Weigandt en una entrevista con Diario Olé.

Luego, reveló el momento en el que decidió emigrar hacia Estados Unidos: "Me llamó mi representante y me dijo que estaban interesados en mí. Obviamente le dije que sí. 'Confío en vos, sos el mejor de la Argentina y sé que vas a hacer que se haga', le dije. Enseguida me dijo que me quedara tranquilo, que me llamaba solo para comunicarmelo.... Y hoy estoy acá gracias a él".

Por otro lado, el lateral derecho se refirió a su salida de Boca: "Quedó todo muy bien. Tengo al mejor representante de Argentina, así que lo pudo solucionar y estamos muy bien. Hoy estoy acá, disfrutando del Inter y muy feliz".