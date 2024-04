Un campeón con Boca admitió que es hincha y le gustaría volver: "Nunca le cerraría las puertas"

Dicen que es difícil "soltar" a Boca Juniors. Más aún si el futbolista que vistió esa camiseta es un reconocido hincha del club. Es lo que le está sucediendo a Eduardo "Toto" Salvio, actual jugador de Pumas de México.

En una entrevista concedida a la señal de TyC Sports, Salvio reconoció: "Lo dije en una entrevista, extraño mucho Boca. Fue un privilegio jugar ahí, es de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Además pude ser campeón. El mundo Boca es diferente a todo, nada se puede comparar. Cuando las cosas van bien estás allá arriba y todo el mundo te ama, pero sino no te quiere, no hay punto medio. Se extraña eso, la Bombonera...".

Salvio llegó al club en 2019 tras la pérdida en la final de Madrid y se quedó hasta 2022. En su estadía jugó 70 partidos y ganó cinco títulos: dos ligas, dos copas de la liga (incluyendo al Copa Maradona) y una Copa Argentina.

Salvio, festejando un gol de Boca. (Foto: archivo NA)

"A Boca nunca le cerraría las puertas. Creí que era el momento por lo que había vivido de irme y estar más tranquilo pero no quiere decir que se me hayan ido las ganas de estar ahí. Hoy estoy bien. Pero Boca es Boca y no hay nada así", sentenció.

Además, Salvio confesó que es hincha de Boca y que lo sigue desde México. "Acá no me pierdo ni un partido, salvo que esté jugando. El de hoy lo voy a ver (debut en la Sudamericana ante Nacional Potosí). Estoy en contacto con los chicos, Pol (Fernández) el otro día me dijo cuándo iba a volver que me necesitan, con el Chango (Zeballos) también", reconoció.

Finalmente, agregó: "Cerré mi etapa pero no de la mejor forma. Pienso en mi mejor momento y estaba yendo en la Selección, me sentía bien. Pero después pasaron cosas, me rompí los ligamentos. No pude disfrutar al máximo mis últimos meses en Boca".