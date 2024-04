La lapidaria frase de Mariano Closs contra Demichelis tras el 2-0 a Táchira: "La historia de River es..."

River puso primera en la Copa Libertadores. Pese a no mostrar el nivel de juego deseado, el Millonario venció a Deportivo Táchira por 2-0 y comenzó con el pie derecho su participación en el Grupo H. De esta manera, Martín Demichelis triunfó de visitante por primera vez como DT del Millonario en el torneo continental.

Pese al resultado obtenido, las críticas hacia el director técnico no escasearon. Uno de los que alzó la voz para exponer su postura sobre el partido que jugó el elenco de Núñez fue Mariano Closs. El relator y periodista deportivo realizó un fuerte editorial en medio de su programa F12.

Mirá el video

"Yo quiero que a River le vaya bien, exigirle. A mí me tiene acostumbrado a otra cosa, la historia de River es otra cosa. A mí me tiene acostumbrado a que alguien me organice el equipo, que me vaya para adelante… Un Pablo Aimar que esté en la cancha, De La Cruz hasta hace poco. Estoy acostumbrado a eso", arrancó en el ciclo de los mediodías de ESPN.

"Pero no la antigüedad de decir ‘tiene que jugar el 10 de River‘, no pasa por el número, la camiseta, sino alguien que organice porque River es eso, un puro ataque permanente, y tiene la facilidad de tener este tipo de jugadores. Y los tiene afuera, los tiene de pichones, porque abajo existen estos jugadores, algunos ya revoloteando en Primera División. Y no lo tenía ayer", agregó Closs.

Demichelis, pese a los resultados, es cuestionado por los hinchas.

"Lo único que le tengo que preguntar a Demichelis es cuál era la función que él pretendía de Boselli, ¿que sea netamente marcador o que juegue? Porque a River un tipo que no pase al ataque como lateral dado cómo jugó el rival no le sirve, porque quedó solo Solari a expensas de lo que podía hacer Nacho Fernández volcado ahí en algún momento, que fue muy poco. Yo pensé que Nacho Fernández salía en el entretiempo… No jugó bien con la pelota parada y tampoco tuvo influencia en el partido", remarcó.

"Y vos decís: 'tengo a Echeverri en el banco, tengo a Barco en el banco, tengo a Mastantuono recuperándose'… incluso Lanzini, del que conocimos antes de irse a Inglaterra. Esto es lo que me llamó la atención ayer del armado", puntualizó el conductor de F12.

El Millonario ganó, pero no convenció en su debut en la Copa Libertadores.

"Ojalá alguna vez podamos hablar con Demichelis y si me dice ‘mirá, de arranque no lo pongo porque todavía no le da’, lo tendré que entender, pero tragaré saliva porque yo creo que Echeverri puede jugar. En todo caso que la rompa, que River saque ventaja, que no sufra faltando 18 minutos y haga los goles. Por ahí contagia al resto, como contagió Echeverri al resto cuando él apareció en la cancha, y por ahí River sea otra cosa. Y si se cansa a los 60 minutos los sacás ahí, pero que contagie, porque ayer no había contagio en River con la alineación planteada contra el Deportivo Táchira… no es que jugó contra el Palmeiras", destacó.

Para finalizar con su editorial, Mariano Closs sentenció: "Entonces yo creo que esa fue la bronca de la gente. Si River no ganaba este partido hubiese sido difícil, incluso ganado es difícil, pero la historia de River es otra, no es la que vi ayer futbolísticamente, salvo cuando entró Echeverri".