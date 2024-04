La decisión de Martino con Messi a horas de jugar ante Monterrey por Concachampions

Inter Miami tendrá este miércoles un partido por demás trascendental para sus aspiraciones de consolidarse como un club internacional. Enfrentará a los Rayados de Monterrey, uno de los mejores equipos del continente, en el marco de los cuartos de final de la Champions de Concacaf.

Para ese partido, Gerardo Martino piensa poner lo mejor que tiene a disposición y la idea era incluirlo a Lionel Messi, ya en el tramo final de su recuperación tras la lesión que sufrió en el isquiotibial derecho.

Messi en la fase previa de Concachampions, ante Nashville.

Sin embargo, según confirmó el periodista Martín Arévalo, finalmente el DT descartó a Messi para este compromiso con el objetivo de no acelerar los plazos. Según indicó, se encuentra bien pero no vale la pena arriesgarlo, pensando en el partido de vuelta.

De esta manera, con este ya son cuatro los partidos en los que Martino no pudo contar con su 10 y capitán. En el primero, Inter Miami ganó 3 a 1 DC United, luego perdió 4-0 contra New York Red Bull y finalmente igualó 1 a 1 ante New York City. Todos por la MLS.

El Inter Miami enfrentará ahora a Monterrey y luego recibirá a Colorado Rapids el sábado, y el miércoles que viene es el partido de vuelta ante Monterrey por la misma competencia.