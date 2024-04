Tras la pelea con Klopp, la decisión que tomará el Liverpool con Salah

La pelea del pasado sábado entre Jürgen Klopp y Mohamed Salah, al término del empate del Liverpool por 2-2 frente al West Ham, parece haber sido un antes y un después en las decisiones del equipo inglés. Los Reds se desinflaron en el tramo final de la Premier League y dejaron pasar varios puntos que le permitían seguir en lo más alto del certamen. Esto desencadenó en un conflicto entre el entrenador alemán y el egipcio, el cual dejó en claro que los ánimos no son los mejores.

Cuando Salah estaba por saltar al campo de juego en el minuto 78, tiempo en el que el marcador ya estaba sentenciado por 2-2, le negó el saludo a Klopp, aunque luego le extendió la mano sin ganas. Lo que dejó en evidencia el descontento del jugador por haber ingresado tan solo 12 minutos.

Klopp y Salah durante el conflicto en el empate 2-2 ante West Ham. (Foto: captura de ESPN)

Pero eso no quedó ahí, sino que el conflicto continuó en la zona mixta con las declaraciones de ambos. "Si hablo hoy, habrá fuego", sentenció Salah al término del encuentro. Luego, Jürgen Klopp fue consultado en rueda de prensa y dio su postura sobre lo sucedido: "¿Si puedo decir lo que dijimos? No, pero ya hablamos de eso en el vestuario. Ya está hecho. Para ser honesto, no estoy de humor para hablar de eso".

Lo cierto es que el egipcio amagó con irse del Liverpool tiempo atrás, pero desde el club inglés quieren hacer todo para retenerlo. Saben que al final de la temporada, a la que le quedan solo tres encuentros, el técnico alemán se irá y dejará el club luego de nueve años. Por eso, harán todo lo posible para que Salah continúe, ya que es un jugador clave a pesar de que no estaba siendo titular.

El extremo derecho todavía tiene contrato hasta junio del 2025. El Liverpool planea extender el vínculo por un año más, teniendo en cuenta que en la próxima temporada volverán a disputar la Champions League. Cabe mencionar que Salah recibió varias ofertas seductoras desde Arabia Saudita, pero hasta el momento las rechazó. Todavía quedan tres jornadas de la Premier League y la actitud del delantero será importante para saber qué sucederá en el futuro. ¿Seguirá en Anfield?