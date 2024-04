Martín Cicotello ya piensa en la recuperación con amistosos en Córdoba

Luego de una campaña para el olvido en su estreno en la primera división del fútbol argentino, Independiente Rivadavia continúa preparándose para lo que será el segundo torneo del año, el cual tendrá su estreno el fin de semana del 10 de mayo. Para llegar de la mejor manera posible al debut, la Lepra viajó rumbo a la provincia de Córdoba, en donde continuará con las prácticas y jugará una serie de partidos amistosos.

Tras el último partido que disputó en el Bautista Gargantini ante Vélez, los jugadores Azules tuvieron unos días para descansar y retomar con sus tareas en La Perla. El pasado viernes, el conjunto dirigido por Martín Cicotello se instaló en Córdoba, lugar en el que continuará la pretemporada.

Si bien el objetivo es recuperar al equipo desde lo físico, lo cierto es que el entrenador de Independiente Rivadavia también buscará aceitar la idea de juego y para ello se pactaron dos partidos amistosos. El primero de ellos será este martes ante Talleres y el segundo se disputará el viernes ante Instituto, dos equipos que tuvieron buenos rendimientos en la pasada Copa de la Liga.

Independiente Rivadavia viajó a Córdoba para continuar con su pretemporada.

De cara a la Liga Profesional, la Lepra tendrá dos bajas confirmadas: Franco Di Santo (que rescindió su contrato luego de haber jugado un sólo partido en todo el certamen) y Federico Castro, el goleador que sufrió la rotura de ligamentos en una de las prácticas que se llevó a cabo en la Ciudad Deportiva.

En contrapartida, los Azules tienen dos cupos disponibles para incorporar en este breve mercado de pases y hay dos puestos fundamentales a reforzar como el volante central y el centrodelantero. En cuanto al mediocampista, la dirigencia tiene apuntado a Lautaro Ríos, que no tuvo lugar en Banfield y en las próximas horas tiene altas probabilidades de convertirse en jugador del conjunto mendocino.

Noticias Relacionadas Pésima noticia para la Lepra: un delantero titular se rompió los ligamentos

En cuanto al atacante, aún no se han revelado los nombres, aunque será importante concretar la operación lo antes posible, ya que no hay jugadores que abunden en ese sector del campo de juego. Mientras tanto, Independiente Rivadavia se debe ir mentalizando para este nuevo campeonato, en el cual está obligado a realizar una campaña espectacular (más de 40 puntos) si quiere salvarse del descenso y no depender de ningún rival.