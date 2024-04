El particular motivo de la visita de la traductora de Julián Álvarez en el River Camp

Un enigmático posteo de Sara Duque, traductora y profesora de inglés de Julián Álvarez en el Manchester City, llamó la atención en el mundo River. Es que la mujer compartió una foto en el Camp donde el millonario se entrena y escribió: "Che! Qué estaré maquinando en el River Camp? ¿Qué se les ocurre? A ver si lo adivinan".

El posteo de Sara en el River Camp.

La portuguesa, de 29 años y también abogada, habla cinco idiomas y su gran relación con el actual delantero del conjunto de Pep Guardiola hizo que se encariñe con nuestra tierra y no dudó en conocerla. Su primera vez fue en enero y expresó que en otra vida había sido argentina: "Nunca he sentido una conexión tan fuerte con un país ni lo he extrañado tanto como lo hago con Argentina".

Por esta razón es que decidió volver y visitó diferentes canchas del fútbol argentino.Estuvo en la Bombonera mirando el partido de Boca ante Godoy Cruz, también se la vio en La Plata y en las últimas horas sorprendió a todos dejando entrever que está por iniciar un proyecto que involucra a River.

Según rumores, Sara charló con los futbolistas de la Reserva pero no tuvo contacto alguno con la Primera División. Por el momento, desde el club tampoco comunicaron oficialmente si la profe fue invitada por la institución para dar esta clínica o si su presencia está relacionada con alguna idea en conjunto para el área formativa millonaria.