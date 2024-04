La sincera reflexión del DT de Vélez tras lograr el pase a la final de la Copa: "A veces..."

Gustavo Quinteros, entrenador de Vélez, no ocultó su emoción tras conseguir la clasificación a la final de la Copa de la Liga. El equipo avanzó tras vencer a Argentinos Juniors en los penales, y luego del partido habló del significado de este logro que llega tras reponerse de duros golpes durante el campeonato.

"Me siento orgulloso de haber estado en esta situación y la anterior, porque ganamos con un hombre menos el partido anterior. Hoy fue un triunfo, porque fue desde el primer tiempo, y creo que generamos tres o cuatro situaciones para hacer el gol, más allá de que después nos tuvimos que defender bien atrás. No le dimos ninguna posibilidad al rival, así que estoy muy feliz", expresó.

Luego, en la misma línea, agregó: "Orgulloso de los jugadores. Hicieron un gran esfuerzo, jugaron un gran partido más allá de que no pudimos atacar demasiado, no pudimos hacer lo que siempre hacemos, ellos hicieron todo para poder estar en la final. Son situaciones externas que nosotros no, más allá de lo deportivo, no nos perjudicó".

"Siempre pensamos esto, en jugar y prepararnos para tratar de ganar los partidos", agregó y, el ex-Colo Colo, también dejó sus sensaciones sobre lo improbable que parecía esta clasificación velezana luego de haber perdido 5-0 con River en el Monumental en el inicio del torneo. "Era un poco increíble, pero lo imposible a veces se hace posible".