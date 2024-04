La decisión de Martínez con los convocados en Boca, de cara a la semifinal ante Estudiantes

Todavía no se determina cuál será el equipo que va a parar en cancha Diego Martínez en Boca, para afrontar uno de los partidos más importantes del semestre, ante Estudiantes de La Plata en el marco de las semifinales de la Copa de la Liga. Sin embargo, hay muchas pistas.

La primera se dio en la tercera fecha de la Copa Sudamericana, en la que Boca afrontó ese trascendental compromiso sin cinco de los 11 futbolistas que jugaron ante River en el Mario Alberto Kempes, un equipo compuesto por los habituales titulares. Esos futbolistas volverían a la formación titular ante el Pincha, para conformar el ideal de Martínez.

La otra pista se dio este domingo, cuando el DT de Boca confirmó la lista de convocados que viajarán mañana a la provincia de Córdoba para prepararse para el compromiso del próximo martes. Para ese partido, Martínez convocó a 23 jugadores, a diferencia de lo que había hecho para el Superclásico, cuando citó y concentró a absolutamente todo el plantel, incluyendo los lesionados como Blondel, Zeballos, Anselmino y Benítez.

Entre los que se mencionan en la lista, hay dos nombres que ilusionan a los hinchas de Boca. El primero es el de Edinson Cavani, que estuvo ausente en el compromiso copero y ni siquiera viajó a Brasil. El uruguayo se mostró recuperado y seguramente será de la partida ante el Pincha.

El otro que se perfila como titular ante Estudiantes es su compatriota Miguel Merentiel, que encendió las alarmas este sábado cuando se retiró de la práctica con gestos de dolor. Finalmente, no hay lesión que lamentar y seguramente Boca lo tendrá para encabezar el ataque .

La convocatoria también marca el retorno de Cristian Medina al plano local, teniendo en cuenta que no pudo estar en el Superclásico por lesión. Los jugadores del plantel excluidos en la lista son Juan Ramírez, Vicente Taborda y Ezequiel Bullaude entre los que están a disposición del DT, a los que se le agrega Nicolás Valentini, que no será tenido en cuenta hasta que no firme la extensión del contrato.