La irónica respuesta de Verón a un hincha que le preguntó si quiere vender a Estudiantes: "Lamento desilusionarte, pero ando corto de..."

Mientras Estudiantes de La Plata se prepara para lo que será su mano a mano ante Boca, en el marco de una de las semifinales de la Copa de la Liga, quien se posó en el centro de la escena durante las últimas semanas fue Juan Sebastián Verón, su flamante presidente.

La Brujita se ha mostrado públicamente a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas y esto le ha provocado tener tensos cruces mediáticos, entre ellos se destacan los idas y vueltas en las redes sociales con Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino.

La respuesta de Juan Sebastián Verón en las redes sociales.

En este contexto, y ante las críticas recibidas, el mandamás de Estudiantes de La Plata decidió responder con ironía a la pregunta que recibió sobre esta situación por parte de un seguidor. "¿De verdad querés vender el club? Qué desilusión", le preguntaron vía Instagram.

Con sarcasmo, cansado de las críticas, Verón respondió: "Si, lo voy a vender. Lamento desilusionarte, pero ando corto de efectivo y no me queda otra que hacerlo. Perdón". Los hinchas, entendiendo la postura del ídolo de la institución, se rieron y bancaron la broma en los comentarios.

Días atrás, el presidente dejó clara su postura respecto a las SAD: "En la Bundesliga se usa un sistema en donde el socio tiene la potestad de decidir y también permite la inversión de privados que pueden ser extranjeros o no. El sistema está gastado, el marco jurídico y dirigencial no ayudan. Los clubes vienen funcionando así desde los años 50, pasamos por todas las instancias: clubes que quiebran, vuelven a estar bien y vuelven a quebrar. Eso ya está, el sistema argentino está gastado. Se trata de no ser tan rígidos y no ir a los extremos. Me parece que cada club debe dar su discusión y encontrar el sistema que se adapte".