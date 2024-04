Godoy Cruz, Talleres y Jockey dominan en el futsal masculino

Este viernes se completó la novena fecha del Apertura de futsal masculino, en donde Godoy Cruz, Talleres (zona A) y Jockey (zona B) mandan en lo alto de la tabla de posiciones. Además del triunfo de estos tres elencos, Cementista, Regatas, Independiente Rivadavia, Godoy Cruz "B" y Villa Hipódromo sumaron de a tres, mientras que dos partidos terminaron en empate.

El Tomba dio la nota en la Bodega y superó a Alemán "B" en un partidazo por 4-3. El Expreso logró hacerse fuerte en su casa y le quitó la racha positiva a los Teutones, que habían ganado todos sus compromisos desde la segunda fecha. De esta manera, los de calle Balcarce se treparon a lo alto, en tanto que los de Dorrego quedaron tres puntos por debajo.

El otro líder del grupo es Talleres, que sufrió más de la cuenta para poder vencer al CUC en condición de visitante por 2-1. Los Matadores sacaron el partido adelante frente a un rival siempre complicado y alcanzaron la línea de los 21 puntos.

En esta misma zona, Cementista le ganó 8-5 a Alemán "A" en el partido adelantado de la semana y también quedó a tres unidades de los líderes. Además, Vistalba La Colonia igualó 2-2 ante Banco Nación y Villa Hipódromo logró un triunfo de oro en el Parque General San Martín al imponerse 4-3 frente a Regatas "B".

El Apertura de futsal no da respiro. (Futsal de Primera)

En el grupo "B"; Jockey no da el brazo a torcer, ganó 4-2 ante San Martín en el Este y llegó a los 25 puntos para ser líder en soledad. El Burrero no sólo festejó en el Torito Rodríguez, sino que le sacó cinco de distancia a su inmediato perseguidor, Don Orione, que empató 5-5 frente al COP en condición de visitante. En calle Minuzzi, Talleres "B" no pudo ante Regatas, que goleó 6-0 y se prende en la zona alta de la tabla.

En esta zona, Godoy Cruz "B" goleó 5-0 a domicilio a Don Bosco e Independiente Rivadavia hundió a Universidad de Cuyo en el fondo de la tabla tras imponerse por 4-0.