"Tendremos a Checo Pérez por diez años más en la F1, tiene más patrocinadores que Hamilton y Verstappen"

La temporada de Fórmula 1 está transitando su primera parte y mucho se habla sobre qué pasará en 2025. Con el arribo confirmado de Lewis Hamilton a Ferrari, y la extensión del contrato de Fernando Alonso con Aston Martin, son pocos los asientos disponibles y hay muchos pilotos que todavía no aseguran su futuro en la máxima.

El padre de Checo habló del futuro de su hijo y fue tajante.

Uno de ellos es Sergio Pérez, que tiene vínculo con Red Bull hasta final del 2024 y desea anunciar lo antes posible su futuro. Todos los caminos conducen a que seguirá siendo compañero de Max Verstappen y fue Antonio Pérez, padre del mexicano, quien lanzó una particular frase para defender a su hijo: "Tendremos a Checo por diez años más (en la F1)".

"Tiene muchas opciones y es el piloto más buscado en la F1 hoy en día, sobre todo, es el que tiene más patrocinadores, más que Max y (Lewis) Hamilton juntos. Empresas de todo el mundo recurren a él, el mejor promotor de cualquier cosa en el mundo es Sergio Pérez. Nunca queda nada de su mercancía porque siempre se agota rápidamente", agregó el mexicano.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre las negociaciones con Checo y expresó que el equipo no acepta algunas de las condiciones que el tapatío pretende para renovar: "No estamos en condiciones de ultimar todo. Pero no tiene nada que ver con las regulaciones, él sabe que tiene que rendir. Al principio quería un contrato de tres años, pero encontraremos una solución".

Good racing uD83DuDCAA pic.twitter.com/K4WlcS4wtG — Sergio Pérez (@SChecoPerez) April 23, 2024

"Estamos en una situación en la que estamos muy contentos con nuestros dos pilotos, pero no necesitamos tomar una decisión hasta mucho más tarde en el año. Max tiene un contrato a largo plazo y Checo no tiene contrato, pero está conduciendo excepcionalmente bien en lo que va de temporada. A Sergio, por supuesto, le gustaría hacer un anuncio mañana, pero no hay prisa inminente por anunciar la alineación completa de pilotos para 2025", aportó Christian Horner, jefe de la escudería.