La joya sudamericana que juega en la Premier League y sueña con ir a Boca: "Ojalá se dé en un futuro"

Una joyita sudamericana que juega en el Brighton y es una de las mayores promesas de la Premier League junto a Valentín Barco, se declaró hincha de Boca y expresó su deseo de llegar al club de la Ribera en un futuro.

Se trata de Julio Enciso, el delantero paraguayo de 20 años que comparte equipo con el Colo y está iniciando un camino prometedor en Europa. A su vez, reveló que le gustaría jugar en el Xeneize: "Aparte de Libertad soy hincha de Boca. Justo les decía a mi tío y a toda mi familia que a mí me gustaría jugar en Boca".

Enciso y el sueño de jugar en Boca en el futuro.

"Me gustaría jugar en un buen nivel, tampoco quiero ir a jugar en un club tan grande como es Boca estando viejo ya. Estuve en la cancha de Boca. Jugamos con Libertad, pero fue en la pandemia y no es igual: no había gente", agregó la promesa del Brighton.

Al ser consultado sobre qué es lo que más le gusta del club, en diálogo con DSports, el futbolista de la selección de Paraguay no dudó en responder. "La gente, cómo es la gente, cómo vive el fútbol".

Por último, Enciso explicó su fanatismo hacia el Xeneize y afirmó su deseo de vestir la azul y oro: "Mi tío es de Boca también y vive de otra manera siendo de Boca y eso me transmitió también a mí que sea de Boca y ojalá en algún momento se pueda dar, en algún futuro".