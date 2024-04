El sincericidio de Xavi para explicar por qué cambió de opinión y seguirá en Barcelona: "Ahora siento..."

Luego de haber anunciado tiempo atrás que dejaría su cargo como entrenador de Barcelona, Xavi Hernández dio marcha atrás y anunció que continuará al frente del primer equipo hasta junio del 2025, fecha en la que finaliza su contrato con la entidada. Este jueves, en conferencia de prensa junto con el presidente del club, explicó los motivos de su decisión.

Mirá el video

"Yo pienso que fue la correcta. Lo que necesitaba el equipo era un cambio, y el club un cambio de rumbo en ese sentido. Lo hice de corazón, por el bien del club en general. No lo hice por egoísmo; todo lo contrario, lo hice para el bien del club", explicó sobre lo dicho tiempo atrás y aseguró que fue "equivocada porque ahora siento todo lo contrario".

"El proyecto no se ha terminado. Necesitamos estabilidad, que la gente joven a la que le hemos dado la oportunidad cree en nosotros. No solo ellos, sino toda la plantilla me ha dado su apoyo. Y la confianza del presidente y de Deco. Esto me hizo recapacitar. Tengo la fuerza y la energía para seguir adelante. Las circunstancias han cambiado. Rectificar es de sabios", agregó.

En la misma línea, afirmó: "Estamos trabajando bien, es un proyecto ganador. La afición también me ha hecho ver que debo seguir. En enero pensé que lo mejor era marchar, pero luego la dinámica fue positiva. En 2 o 3 minutos nos entendimos el presidente y yo", insistió Xavi y, acto seguido, fue Joan Laporta quien habló al respecto: "El equipo que tenemos se está consolidando con gente joven, que necesita de esta estabilidad, y estos jugadores necesitan una referencia y Xavi lo es".

uD83DuDD0A @JoanLaportaFCB: "Como entrenador tenemos a una persona extraordinaria. El barcelonismo puede estar orgulloso." pic.twitter.com/t7kJkyHZgj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 25, 2024

"Estoy especialmente contento. Se ha producido lo que quería. La junta directiva ha dado por unanimidad apoyo a esta decisión. Estamos convencidos todos de que es la mejor decisión, da estabilidad a la institución y consolida un proyecto que será más ganador todavía", finalizó el titular de la institución española.