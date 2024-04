El Mono Burgos y un sentido mensaje a Lamine Yamal tras el escándalo: "Si lo tuviera enfrente le diría..."

Germán Burgos se refirió nuevamente a la polémica en la que se vio envuelto luego de haber hecho un desafortunado comentario sobre Lamine Yamal, un joven futbolista del Barcelona.

El Mono habló sobre el tema, volvió a pedir disculpas luego de haberlo hecho la semana anterior y dejó un sentido mensaje en una entrevista realizada por un medio español.

"Si lo tuviera enfrente le diría que lo quiero y que siga de la misma manera", expresó Burgos, que fue despedido por la cadena española Movistar+, el lugar en donde realizó el desagradable comentario.

El Mono Burgos volvió a pedir disculpas tras el desafortunado comentario.

Luego, reveló que se comunicó con el presidente del Barca y con el futbolista: "Les mandé un mensaje a Lamine y a Joan Laporta para explicarles el malentendido. Sería un sacrilegio para mí hablar así, porque viví etapas similares. A mí también me descubrieron en la calle".

El entrenador y exarquero ya había salido a defenderse días atrás tras ser el centro de las críticas: "El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor. La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar, no me voy a cambiar".

Incluso, Xavi Hernández, el DT del Barcelona, le pegó al Mono por sus dichos: "Es repugnante y condenable lo que dijo. Lamine está bien, está tranquilo y está feliz. No hace falta hablar más de esto".

El pedido de disculpas de Burgos en sus redes

"Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo".

"Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social. Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo".

"Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario. El fútbol une todo y a todos, por eso es el mejor deporte, ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!".