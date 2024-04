Preocupación en Central por la sanción de la Conmebol tras la agresión al jugador de Peñarol

Conmebol dio a conocer la sanción para Rosario Central, tras los disturbios ocurridos durante el partido con Peñarol por Copa Libertadores. Esa noche, los fanáticos canallas agredieron a los hinchas uruguayos y Maximiliano Olivera, jugador charrúa, resultó herido en el rostro por un objeto contundente arrojado desde la platea baja.

Ante esto, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo tendrá que disputar su próximo partido como local, con Atlético Mineiro el 7 de mayo, a puertas cerradas y además, se le impuso una multa de 50 mil dólares al club y de 5.000 al presidente, Gonzalo Belloso. Estos montos serán descontados de los derechos televisivos.

Pero todo no quedó ahí ya que, en el siguiente partido como local frente a Caracas, no podrá utilizar la tribuna Sur, sitio donde se originaron los disturbios. Esta sanción salió a la luz poco después del empate 1-1 ante Caracas en Venezuela y generó preocupación en los directivos canallas, quienes realizaron un fuerte descargo que no pudo evitar la pena.

La persona que lesionó al futbolista charrúa, en tanto, fue imputado y se le impuso una caución de 15 millones de pesos, además de no poder asistir a eventos deportivos durante dos años. En Montevideo se esperaba una sanción más severa para Rosario Central y Julio Trostchansky, delegado del equipo uruguayo, expresó su decepción al no ver una posible deducción de puntos para el club argentino, destacando que presentaron argumentos en ese sentido.

Peñarol también fue sancionado debido a los destrozos provocados en los baños del Gigante y en una tribuna. Hubo una multa de 25.000 dólares. Además, el presidente del club, Ignacio Ruglio, fue multado con u$s 5.000 porque invadió la cancha al final del partido, cuando se produjo la agresión a Olivera, y discutió en malos términos con Belloso.