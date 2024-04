La dolorosa advertencia de Nadal sobre su presencia en Roland Garros: "Como estoy hoy no voy a..."

En vísperas del debut de Rafael Nadal en el Masters 1000 de Madrid, el tenista español habló sobre sus problemas físicos, contó que será la última vez que juegue en la capital de su país y además, encendió las alarmas sobre su presencia en Roland Garros.

"Creo que estoy preparado para salir a jugar mañana. Para mí eso ya es importante, jugar por última vez aquí en Madrid para mí significa mucho y al menos voy a disfrutar de esta pista en la que viví momentos muy bonitos", sentenció el mallorquín en una conferencia de prensa.

Luego, a sus 37 años, confesó que intentará estar en el torneo en el que es el máximo ganador: "No sé lo que va a pasar en las siguientes tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo las cosas que creo que tenga que hacer para poder intentar jugar París". Y remarcó: "Si se puede, se puede. Y si no se puede, pues no se puede. No voy a jugar París como estoy hoy".

Además, Nadal puso en duda su participación en el Abierto de Francia: "No se va a acabar el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo sin ninguna duda más importante de mi carrera. Pero bueno, no quiere decir que si no juego a Roland Garros se acabe todo allí. Hay unos Juegos Olímpicos por delante, hay diferentes formatos en los que se pudiera jugar y que me podría hacer ilusión".

Nadal, el máximo ganador de Roland Garros con 14 títulos, puso en duda su participación en el torneo.

Por último, el segundo máximo ganador de torneos de Grand Slam habló sobre su estado de salud antes del debut en Madrid: "Quiero terminar el torneo vivo a nivel físico. Estoy acá para darme una oportunidad para buscar mejores situaciones. Quiero estar listo si la situación cambia".