La chicana del Kun Agüero a los hinchas de River tras la derrota en el Superclásico

El último fin de semana, Boca venció por 3-2 a River en Córdoba por los cuartos de final de la Copa de la Liga y el Kun Agüero hizo un picante comentario con chicana incluida a los hinchas del Millonario.

En su cuenta de Twitch, el exfutbolista reaccionó a las jugadas más importantes junto a sus seguidores y en una de las interacciones con su chat, hizo una pregunta que descolocó a todos y enfureció a los hinchas del equipo de Núñez.

Mirá el video

“¿Es verdad, que toda la hinchada de River estaba como callada? Eso es lo que anda circulando. Digamos que también ¿estaban en Córdoba, no? no estaban en su cancha, que no es lo mismo, pero...”, tiró el Kun con un tono desafiante.

El video rápidamente se viralizó y generó la furia de varios hinchas del Millo. Sin embargo, del otro lado de la vereda empezaron a dejar de pensar que Agüero tiene una simpatía por la banda, algo de lo que se habló durante mucho tiempo por algunas declaraciones de la infancia del Kun.