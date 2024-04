Agustina Testa se consagró campeona de la Liga Argentina de vóley

El vóley de Mendoza vuelve a estar en lo más alto a nivel nacional, aunque esta vez la noticia llegó de la mano de Agustina Testa. La representante de nuestra provincia formó parte del CEF 5 de La Rioja que se consagró campeón de la Liga Argentina tras imponerse en el choque decisivo a Estudiantes de la Plata, que también contó con la presencia de dos figuras mendocinas.

Luego de una temporada alucinante, el conjunto riojano se metió en el choque por el título ante el Pincha. En ese encuentro, las "Naranjitas" se terminaron imponiendo por 3-0 (25-17, 25-17, 25-22) para levantar el primer trofeo de su historia ante un impactante marco de público que colmó el Superdomo de La Rioja.

Con presencia mendocina, Las Naranjitas se impusieron ante Estudiantes (Lourdes Arcucci y Camila Ravagnan jugaron para el Pincha)

Además de su aporte fundamental en este duelo, Agustina Testa reveló sus sensaciones luego de tocar el cielo con las manos: "Es difícil poner en palabras todas las sensaciones que viví en ese momento. Fue un sueño hecho realidad, trabajamos tanto para llegar a ese objetivo que sólo quedaba disfrutar del momento".

Por último, la armadora, que también dejó su huella en San Martín de Porres, comentó: "Todavía no puedo creerlo, fue una experiencia inolvidable en donde me llevo los mejores recuerdos y sensaciones, las cuales no se viven todos los días, fue realmente un sueño".

Pero no sólo fue Testa la encargada de dejar al vóley de la provincia en lo alto, ya que en el Pincha hubo presencia de otras dos jugadoras: Lourdes Arcucci y Camila Ravagnan, quienes tuvieron un desempeño superlativo a lo largo de toda la competencia y obtuvieron la medalla plateada.