La historia del rival de Nadal en Madrid: tiene 16 años, estuvo en la Bombonera y lesionó a Alcaraz

Es lo más parecido a una historia de película. Cuesta creer que en 16 años de vida Darwin Blanch haya vivido tanto. Se trata de un joven jugador nacido el 28 de septiembre de 2007 en Estados Unidos, pero con una historia que tiene capítulos en distintos continentes y un paso por la Bombonera. El chico, hace unas horas, se enteró de cuál será su próximo desafío: enfrentará a Rafael Nadal en la primera ronda del Masters 1000 de Madrid. La diferencia etaria entre ambos constituye la mayor en la historia de los torneos de dicha categoría. Cuando Blanch nació, el zurdo de Manacor ya ostentaba tres Roland Garros y era el Nº2 del ranking ATP. Esta semana, verá a su ídolo, en cuya academia entrenó, del otro lado de la red. En un recuerdo que nunca se le borrará de la memoria.

Pese a la sorpresa, así era Blanch hace poco más de 2 años. (Foto: Punto de Break)

Darwin Blanch nació en Florida, pero su padre es español. Dadas las exigencias del trabajo de él, que es un alto directivo en Coca-Cola, Darwin y sus hermanos (todos tenistas) han vivido en varios países, como Tailandia, China, Argentina, Taiwán, Estados Unidos y España. Blanch es hincha del FC Barcelona y entre los 9 y los 12 años, junto a su hermano mayor Ulises, estuvo entrenando en el club Tiro Federal Argentino, de Núñez, hasta la pandemia de Covid-19. Visitó la Bombonera con su entrenador Martín Pérez, pero en 2020 su padre decidió que su familia se mudara con él a Australia. Desde entonces, el crecimiento tenístico de Darwin Blanch solo se potenció.

La lesión de Alcaraz y las confusiones con Shelton

El adolescente de Deerfield Beach tiene un registro en el que supera, incluso, a Carlos Alcaraz. En 2022, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia en conseguir un punto ATP. Con 14 años y cinco meses, superó por 120 días al de Murcia, pero no pudo quebrar la marca de otro español, Nicolás Álvarez Varona, que a los 14 años y 3 meses logró su primer punto en el ranking. “Me alegro mucho por ti, tío, aunque me hayas adelantado”, le escribió, con simpatía, Alcaraz en aquel momento. Aunque su vínculo con el actual 3º del mundo no terminó allí. En la pretemporada del año 2023, en la academia que dirige Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlitos, Blanch fue sparring de Alcaraz. Y protagonizó una situación tan curiosa como complicada: luego de un drop shot que ejecutó el norteamericano, quien era el número 1 del mundo corrió a buscarla y en el camino se lesionó la pierna derecha. Creyó que no era grave, pero finalmente debió bajarse del Australian Open 2023, el primer Grand Slam que debía jugar tras su título en el US Open 2022.

Con Carlos Alcaraz, a quien involuntariamente "lesionó". (Foto: @blanchdarwin)

Darwin Blanch, además, entrenó con Novak Djokovic en la antesala de la semifinal del Abierto de los Estados Unidos del año pasado, en la que el serbio enfrentó a Ben Shelton. Shelton, otro de los tenistas que tiene un vínculo tácito con el joven Blanch. El parecido físico entre ambos es realmente llamativo y también lo es su juego. Saque fortísimo, drive veloz; y poco más de 1,90 metros para ambos. Tan similares son Blanch y Shelton, una de las revelaciones del circuito la temporada pasada, que en varios torneos los aficionados han confundido al chico de 16 años con su compatriota. “Lo paran pensando que es Ben y cuando les dice que no es él no se lo creen hasta que les enseña la acreditación”, aseguró una vez su entrenador Jan Penalva.

El récord que romperán Nadal y Blanch

Sus resultados como juvenil son sorprendentes. Además del mencionado récord de precocidad que alcanzó en 2022, Blanch ostenta dos semifinales de Grand Slam Junior y obtuvo el US Open under-16 dos años atrás. Su nivel le ha valido una invitación al Masters 1000 de Miami, unas semanas atrás. Allí disputó el primer partido a nivel ATP de su vida: fue derrota 6-4 y 6-2 frente al checo Tomás Machac. Un puñado de días más tarde, recibió una nueva invitación; esta vez, para el Masters 1000 de Madrid que comenzó esta semana. El sorteo cruzó al más joven del cuadro con el consagrado Rafael Nadal, campeón de 22 Grand Slams y de 37 años y 10 meses. En la historia de los Masters 1000, jamás había existido una brecha etaria tan grande: 21 años y 117 días. El récord anterior, curiosamente, había sido también en la primera ronda de la Caja Mágica, el año pasado, en el duelo entre Richard Gasquet y Martín Landaluce: los separaban 19 años y 204 días.

Actualmente, Darwin Blanch es el 1.028 del ranking ATP con 12 puntos y el octavo mejor junior del mundo. Pese a ya ser profesional, en la Ferrero Tennis Academy sigue comiendo en el comedor, con los juveniles, y no el restaurante que les corresponde a los “pro”. Es que tiene una apuesta con Antonio Cascales, uno de los entrenadores de la academia: hasta que no alcance los 15 puntos no pasará al restaurante. El italiano Flavio Cobolli, que justamente fue derrotado por Nadal en el ATP 500 de Barcelona, una semana atrás, se acercó a Blanch esta mañana en una sesión de entrenamiento y le dio menuda noticia: “Te toca Rafa”, le dijo. El chico de 16 años subió inmediatamente a sus redes sociales una foto suya tapándose la boca que se volvería viral y escribió, consciente de la dimensión de la experiencia que está cerca de vivir: “Chicos, juego contra Nadal, wtf”.