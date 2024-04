La fulminante frase de un excampeón mundial contra la Fórmula 1: “Si quieren sangre, estoy listo”

Mario Andretti no se resigna. El estadounidense, nacido en Croacia, no pierde la ilusión de poder ingresar con su equipo a la Fórmula 1 y arremetió contra los equipos actuales, quienes no aceptan incluir más participantes en las próximas temporadas, algo que la FIA había avalado tiempo atrás.

"La verdad es que me sentí ofendido. Para ser honesto, no creo que nos merezcamos eso. Es una gran inversión en la categoría y uno pensaría que lo agradecerían. Incluso el valor de la categoría es más valioso con 11 equipos que con 10, así que no lo sé. Cuéntanos qué es lo que realmente está mal", dijo el campeón mundial de 1978 en declaraciones recogidas por APNews.

Mario Andretti no se resigna en su intención de ingresar a la F1.

Luego utilizó un tono irónico para referirse a los argumentos que recibió cuando se le comunicó la negativa, donde también se ninguneó el ingreso de General Motors. "Esa es otra declaración ofensiva. Nosotros fuimos los que lo conseguimos, y GM lo dijo una y otra vez, 'Andretti o nada', y luego la F1 todavía intentó quedárselo. Hay un trasfondo ahí que no entiendo, sinceramente, pero si quieren sangre, estoy listo", añadió sin filtro sobre lo ocurrido.

Además, explicó: "Solo tuvimos una reunión con ellos. Eso es un problema. No hemos tenido suficiente. Creo que es por eso que realmente doy la bienvenida a nuestra próxima reunión. Ya sabes, sentémonos. Se perdieron algunas oportunidades en el camino, pero tenemos que mirar hacia adelante, no hacia atrás. Mantengo la esperanza porque nunca dejamos de trabajar para lograrlo. Estamos juntando ladrillo y cemento. Lo hemos demostrado con el equipo que ya tiene una sede en Silverstone".

"Estamos tratando de decir: 'Haremos todo lo que nos pidas. Haremos lo que esté en nuestra mano. Ahora, si se te ocurre algo, nos lo cuentas'. Pero todavía no nos lo han dicho, excepto por algunas excusas como: 'Oh, no queremos que vengas, no queremos que te avergüences'. Pero no queremos pasar vergüenza, y es que General Motors ha dejado muy claro que está entusiasmado con este proyecto. Tienen un compromiso a largo plazo allí y no sé qué más podemos hacer", reveló.

Para cerrar, reconoció: "Nunca me han faltado el respeto como persona cara a cara, pero sí a la distancia, y no creo que nos lo merezcamos”, finalizó Andretti, quien contó que tendrán reuniones con todos los equipos durante el próximo Gran Premio de Miami e intentarán acercar posturas pues tal y como afirma Andretti, todo parece resumirse en dinero y la negativa de los diez equipos ya presentes a repartir un botín con uno más, a pesar de que este pueda acabar siendo potencialmente más grande.