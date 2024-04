La confesión de Bruno Zuculini sobre un campeón del mundo que recomendó para Defensa y Justicia

Bruno Zuculini, el actual futbolista de Racing, hizo una sorprendente confesión sobre su paso por River junto a un compañero que terminó jugando en Defensa y Justicia.

El jugador de la Academia contó que, cuando era futbolista del Millonario, recomendó a Enzo Fernández al Halcón y lo describió de tal manera que, finalmente el campeón del mundo llegó a Varela.

Enzo Fernández y su llegada a Defensa, en manos de Zuculini.

"Cachetón, tiene culo, gordo... no sabés lo que juega. ¿Cómo se llama? Enzo Fernández. Se lo veía ya al gordo como juega hoy, nomás que jugaba en Reserva. Ya andaba a los gritos, se enojaba, hacía cambios de frente, filtraba, hacía todo bien", explicó el volante a la cuenta @Libro_depases.

"Y me dice 'estamos buscando un volante y le digo 'boludo, llevate al cinco de la Reserva de River'. No tiene lugar porque está ahí pero llevátelo, dale confianza que va a ser bueno. Pero claro estaba Enzo, estaba Ponzio y estaba yo, pobre gordo no iba a jugar, porque aparte era chico, tenía dos años menos todavía", agregó Zuculini.

Luego, cerró explicando que Enzo Fernández llegó a préstamo al club, teniendo un importante rol en ese traspaso: "Y al año siguiente se lo lleva Defensa, la rompe toda, empieza sin jugar, termina jugando y cuando vuelve, vuelve antes del préstamo, juega seis meses, vuelve antes. Increíble, una bestia".