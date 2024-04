La sarcástica respuesta de Verón para los que lo tildan de "inglés" y "traidor"

Juan Sebastián Verón fue el invitado de turno en el ciclo de entrevistas que Juan Pablo Varsky realiza bajo el nombre de Clank!. Allí el actual presidente de Estudiantes de La Plata, equipo que se medirá ante Boca en una de las semifinales de la Copa de la Liga Profesional, habló de todo.

Entre los temas que tocó en la casi hora y media en la que estuvo sentado frente a las cámaras, el mandamás del Pincha fue consultado sobre una de las épocas que marcó su carrera como futbolista, cuando defendía la camiseta de la Selección argentina en el Mundial de Corea y Japón 2002.

En aquella Copa del Mundo la Albiceleste compartió grupo con Inglaterra, país donde Verón vestía la camiseta del Manchester United. Su mala actuación dentro del campo de juego, algo atípico por su calidad y experiencia, lo puso en el centro de la polémica.

Desde entonces, tanto en las redes sociales como en diferentes canchas en la que dijo presente, los cánticos contra su persona fueron moneda corriente. "Inglés" y "traidor", fueron las palabras con las que lo señalaron por haber, supuestamente, jugado para atrás buscando la derrota de la Selección argentina.

Ante esta consulta, Verón apeló al sarcasmo para dejar clara su postura: “Tienen razón. Qué querés. Tienen razón. En la cara nunca me pasó que me lo digan, en la cancha jugando me divertía. Rivales nunca me lo dijeron, sí los hinchas. Vi familiares no directos gritándome eso”.